Испания и Бразилия подписали меморандум по критическим минералам

2026-04-17T19:00+0300

МАДРИД, 17 апр - ПРАЙМ. Испания и Бразилия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере критических минералов, направленный на развитие сотрудничества в стратегически важной отрасли, говорится в распространенной в пятницу совместной декларации по итогам визита в королевство президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. "Стороны приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании по критическим минералам, который укрепляет сотрудничество на всех этапах цепочки создания стоимости и способствует развитию научно-технологического взаимодействия", - говорится в документе. Подчеркивается, что критические минералы играют ключевую роль в обеспечении энергетического перехода и развитии технологической автономии.

