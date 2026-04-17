Испания и Бразилия подписали меморандум по критическим минералам - 17.04.2026, ПРАЙМ
Испания и Бразилия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере критических минералов, направленный на развитие сотрудничества в стратегически важной отрасли, | 17.04.2026, ПРАЙМ
МАДРИД, 17 апр - ПРАЙМ. Испания и Бразилия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере критических минералов, направленный на развитие сотрудничества в стратегически важной отрасли, говорится в распространенной в пятницу совместной декларации по итогам визита в королевство президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. "Стороны приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании по критическим минералам, который укрепляет сотрудничество на всех этапах цепочки создания стоимости и способствует развитию научно-технологического взаимодействия", - говорится в документе. Подчеркивается, что критические минералы играют ключевую роль в обеспечении энергетического перехода и развитии технологической автономии.
19:00 17.04.2026
 
Испания и Бразилия подписали меморандум по критическим минералам

Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 14.03.2026
Япония и США готовят соглашение о торговле редкими минералами
14 марта, 18:09
 
