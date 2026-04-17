Испания и Бразилия подписали меморандум по критическим минералам
2026-04-17T19:00+0300
МАДРИД, 17 апр - ПРАЙМ. Испания и Бразилия подписали меморандум о взаимопонимании в сфере критических минералов, направленный на развитие сотрудничества в стратегически важной отрасли, говорится в распространенной в пятницу совместной декларации по итогам визита в королевство президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. "Стороны приветствовали подписание Меморандума о взаимопонимании по критическим минералам, который укрепляет сотрудничество на всех этапах цепочки создания стоимости и способствует развитию научно-технологического взаимодействия", - говорится в документе. Подчеркивается, что критические минералы играют ключевую роль в обеспечении энергетического перехода и развитии технологической автономии.
мировая экономика, бразилия, испания, лула да силва
