В МВФ заявили о росте цен на энергоносители в ЕС - 17.04.2026, ПРАЙМ
В МВФ заявили о росте цен на энергоносители в ЕС
Стоимость энергоносителей для промышленности в Европейском союзе остается существенно выше, чем в Соединенных Штатах, заявил глава Европейского департамента МВФ | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T07:16+0300
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость энергоносителей для промышленности в Европейском союзе остается существенно выше, чем в Соединенных Штатах, заявил глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер. "Промышленные цены на энергоносители в ЕС сейчас примерно вдвое превышают уровень до 2022 года и существенно выше, чем в США", - говорится в заявлении Каммера. Он отметил, что эта ситуация является следствием зависимости от импортируемых нефти и газа, а также фрагментированности энергетических рынков региона.
07:16 17.04.2026
 
МВФ: цены на энергоносители для промышленности в ЕС остаются существенно выше, чем в США

Об Агентстве
