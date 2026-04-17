В МВФ заявили о росте цен на энергоносители в ЕС

Стоимость энергоносителей для промышленности в Европейском союзе остается существенно выше, чем в Соединенных Штатах, заявил глава Европейского департамента МВФ | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T07:16+0300

ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Стоимость энергоносителей для промышленности в Европейском союзе остается существенно выше, чем в Соединенных Штатах, заявил глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер. "Промышленные цены на энергоносители в ЕС сейчас примерно вдвое превышают уровень до 2022 года и существенно выше, чем в США", - говорится в заявлении Каммера. Он отметил, что эта ситуация является следствием зависимости от импортируемых нефти и газа, а также фрагментированности энергетических рынков региона.

