https://1prime.ru/20260417/nalog-869223750.html
Туристический налог в Астрахани составит 2% от стоимости проживания
2026-04-17T01:59+0300
туризм
бизнес
экономика
астрахань
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869223750.jpg?1776380345
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Туристический налог в Астрахани в 2026 году составит 2% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Туристический налог для гостиниц, турбаз и домов отдыха был введен в городе с 1 января 2025 года. По итогам года за счет налога было собрано более 20,4 миллиона рублей.
"На текущий год туристический налог составит 2% от суммы проживания, но не менее 100 рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что поступления в бюджет от налога по итогам 2026 года ожидаются в размере около 32,2 миллиона рублей. Полученные средства планируется направить на благоустройство, развитие инфраструктуры и организацию мероприятий.
По данным властей региона, туристический поток в Астрахань стабильно растет. Туристов привлекает исторический центр города, а также рыбалка.
астрахань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
