Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Туристический налог в Астрахани составит 2% от стоимости проживания - 17.04.2026, ПРАЙМ
Туристический налог в Астрахани составит 2% от стоимости проживания
Туристический налог в Астрахани составит 2% от стоимости проживания - 17.04.2026, ПРАЙМ
Туристический налог в Астрахани составит 2% от стоимости проживания
Туристический налог в Астрахани в 2026 году составит 2% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки, сообщил РИА Новости представитель администрации | 17.04.2026, ПРАЙМ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Туристический налог в Астрахани в 2026 году составит 2% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки, сообщил РИА Новости представитель администрации города. Туристический налог для гостиниц, турбаз и домов отдыха был введен в городе с 1 января 2025 года. По итогам года за счет налога было собрано более 20,4 миллиона рублей. "На текущий год туристический налог составит 2% от суммы проживания, но не менее 100 рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что поступления в бюджет от налога по итогам 2026 года ожидаются в размере около 32,2 миллиона рублей. Полученные средства планируется направить на благоустройство, развитие инфраструктуры и организацию мероприятий. По данным властей региона, туристический поток в Астрахань стабильно растет. Туристов привлекает исторический центр города, а также рыбалка.
астрахань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
туризм, бизнес, астрахань
Туризм, Бизнес, Экономика, АСТРАХАНЬ
01:59 17.04.2026
 
Туристический налог в Астрахани составит 2% от стоимости проживания

Туристический налог в Астрахани в 2026 году составит 2% от стоимости проживания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Туристический налог в Астрахани в 2026 году составит 2% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Туристический налог для гостиниц, турбаз и домов отдыха был введен в городе с 1 января 2025 года. По итогам года за счет налога было собрано более 20,4 миллиона рублей.
"На текущий год туристический налог составит 2% от суммы проживания, но не менее 100 рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что поступления в бюджет от налога по итогам 2026 года ожидаются в размере около 32,2 миллиона рублей. Полученные средства планируется направить на благоустройство, развитие инфраструктуры и организацию мероприятий.
По данным властей региона, туристический поток в Астрахань стабильно растет. Туристов привлекает исторический центр города, а также рыбалка.
 
