Туристический налог в Астрахани составит 2% от стоимости проживания

Туристический налог в Астрахани составит 2% от стоимости проживания - 17.04.2026, ПРАЙМ

Туристический налог в Астрахани составит 2% от стоимости проживания

Туристический налог в Астрахани в 2026 году составит 2% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки, сообщил РИА Новости представитель администрации | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T01:59+0300

2026-04-17T01:59+0300

2026-04-17T01:59+0300

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 апр - ПРАЙМ, Юлия Насулина. Туристический налог в Астрахани в 2026 году составит 2% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей в сутки, сообщил РИА Новости представитель администрации города. Туристический налог для гостиниц, турбаз и домов отдыха был введен в городе с 1 января 2025 года. По итогам года за счет налога было собрано более 20,4 миллиона рублей. "На текущий год туристический налог составит 2% от суммы проживания, но не менее 100 рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что поступления в бюджет от налога по итогам 2026 года ожидаются в размере около 32,2 миллиона рублей. Полученные средства планируется направить на благоустройство, развитие инфраструктуры и организацию мероприятий. По данным властей региона, туристический поток в Астрахань стабильно растет. Туристов привлекает исторический центр города, а также рыбалка.

астрахань

туризм, бизнес, астрахань