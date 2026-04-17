Нефть дешевеет на заявлениях Трампа о переговорах по Ирану - 17.04.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920
Нефть дешевеет на заявлениях Трампа о переговорах по Ирану
Мировые цены на нефть спадают на 3%, инвесторы оценивают заявление президента США Дональда Трампа о том, что новый раунд переговоров между представителями... | 17.04.2026, ПРАЙМ
энергетика
нефть
рынок
сша
иран
персидский залив
дональд трамп
Нефть дешевеет на заявлениях Трампа о переговорах по Ирану

Биржевые цены на нефть снижаются на фоне заявлений Трампа о переговорах с Ираном

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть спадают на 3%, инвесторы оценивают заявление президента США Дональда Трампа о том, что новый раунд переговоров между представителями Штатами и Ираном может состояться уже в ближайшие выходные, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 12.38 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,95% относительно предыдущего закрытия - до 96,46 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на WTI - на 3,99%, до 90,91 доллара.
Накануне Трамп заявил, что очередная встреча между представителями сторон может состояться уже в ближайшие выходные. А затем, ранее в пятницу, издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из страны Персидского залива написало, что американский президент может пойти на новые компромиссы, так как хочет окончания конфликта.
"Трамп постоянно посылает сигналы о том, что ситуация развивается в правильном направлении, и рынок уже сейчас неявно закладывает в цену полное открытие Ормузского пролива до конца апреля", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика по сырьевым товарам в SEB AB в Осло Бьярне Шильдрупа (Bjarne Schieldrop).
"Дата фактического открытия существенно повлияет на цену нефти", - добавляет аналитик.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. 8 апреля стороны объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
