Нефть дешевеет на заявлениях Трампа о переговорах по Ирану

2026-04-17T13:01+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть спадают на 3%, инвесторы оценивают заявление президента США Дональда Трампа о том, что новый раунд переговоров между представителями Штатами и Ираном может состояться уже в ближайшие выходные, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 12.38 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 2,95% относительно предыдущего закрытия - до 96,46 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на WTI - на 3,99%, до 90,91 доллара. Накануне Трамп заявил, что очередная встреча между представителями сторон может состояться уже в ближайшие выходные. А затем, ранее в пятницу, издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника из страны Персидского залива написало, что американский президент может пойти на новые компромиссы, так как хочет окончания конфликта. "Трамп постоянно посылает сигналы о том, что ситуация развивается в правильном направлении, и рынок уже сейчас неявно закладывает в цену полное открытие Ормузского пролива до конца апреля", - приводит агентство Блумберг мнение главного аналитика по сырьевым товарам в SEB AB в Осло Бьярне Шильдрупа (Bjarne Schieldrop). "Дата фактического открытия существенно повлияет на цену нефти", - добавляет аналитик. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. 8 апреля стороны объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

