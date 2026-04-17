Цены на нефть ускорили падение на новостях об Ормузском проливе - 17.04.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Цены на нефть ускорили падение на новостях об Ормузском проливе
Цены на нефть ускорили падение на новостях об Ормузском проливе - 17.04.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть ускорили падение на новостях об Ормузском проливе
Мировые цены ускорили падение на фоне заявлений об открытии прохода через Ормузский пролив для коммерческих судов в связи с перемирием в Ливане, стоимость... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T16:04+0300
2026-04-17T16:04+0300
энергетика
нефть
торги
ормузский пролив
ливан
иран
аббас аракчи
мид
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Мировые цены ускорили падение на фоне заявлений об открытии прохода через Ормузский пролив для коммерческих судов в связи с перемирием в Ливане, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 11 марта опустилась ниже 90 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 15.56 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 9,8% относительно предыдущего закрытия - до 89,63 доллара за баррель, показатель впервые с 11 марта опустился ниже 90 долларов. Цена майских фьючерсов на WTI падала на 10,5%, до 84,72 доллара. В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня.
ормузский пролив
ливан
иран
ПРАЙМ
нефть, торги, ормузский пролив, ливан, иран, аббас аракчи, мид
Энергетика, Нефть, Торги, Ормузский пролив, ЛИВАН, ИРАН, Аббас Аракчи, МИД
16:04 17.04.2026
 
Цены на нефть ускорили падение на новостях об Ормузском проливе

Цена нефти Brent впервые с 11 марта опустилась ниже 90 долларов за баррель

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Мировые цены ускорили падение на фоне заявлений об открытии прохода через Ормузский пролив для коммерческих судов в связи с перемирием в Ливане, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 11 марта опустилась ниже 90 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.56 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 9,8% относительно предыдущего закрытия - до 89,63 доллара за баррель, показатель впервые с 11 марта опустился ниже 90 долларов. Цена майских фьючерсов на WTI падала на 10,5%, до 84,72 доллара.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня.
ЭнергетикаНефтьТоргиОрмузский проливЛИВАНИРАНАббас АракчиМИД
 
 
