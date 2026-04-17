Цены на нефть ускорили падение на новостях об Ормузском проливе
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Мировые цены ускорили падение на фоне заявлений об открытии прохода через Ормузский пролив для коммерческих судов в связи с перемирием в Ливане, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 11 марта опустилась ниже 90 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 15.56 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 9,8% относительно предыдущего закрытия - до 89,63 доллара за баррель, показатель впервые с 11 марта опустился ниже 90 долларов. Цена майских фьючерсов на WTI падала на 10,5%, до 84,72 доллара. В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня.
Цена нефти Brent впервые с 11 марта опустилась ниже 90 долларов за баррель