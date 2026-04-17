https://1prime.ru/20260417/neft--869238434.html
Цена на нефть опустилась ниже 87 долларов
Цена на нефть опустилась ниже 87 долларов - 17.04.2026, ПРАЙМ
Цена на нефть опустилась ниже 87 долларов
Мировые цены на нефть обваливаются на 13-14% в пятницу после заявлений об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов в связи с перемирием в Ливане,... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T17:46+0300
2026-04-17T17:46+0300
2026-04-17T17:46+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть обваливаются на 13-14% в пятницу после заявлений об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов в связи с перемирием в Ливане, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 87 долларов впервые с 11 марта, следует из данных торгов. По состоянию на 17.41 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 12,94% относительно предыдущего закрытия - до 86,64 доллара за баррель, показатель впервые с 11 марта опустился ниже 87 долларов. Цена майских фьючерсов на WTI падала на 14,04%, до 81,4 доллара.
нефть, торги, ормузский пролив, ливан
Энергетика, Нефть, Торги, Ормузский пролив, ЛИВАН
Цена на нефть опустилась ниже 87 долларов
Цена нефти Brent опустилась ниже 87 долларов за баррель впервые с 11 марта
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть обваливаются на 13-14% в пятницу после заявлений об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов в связи с перемирием в Ливане, стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 87 долларов впервые с 11 марта, следует из данных торгов.
По состоянию на 17.41 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 12,94% относительно предыдущего закрытия - до 86,64 доллара за баррель, показатель впервые с 11 марта опустился ниже 87 долларов. Цена майских фьючерсов на WTI падала на 14,04%, до 81,4 доллара.
