Нефть подорожает на фоне операции США против Ирана - 17.04.2026, ПРАЙМ
Нефть подорожает на фоне операции США против Ирана
Нефть подорожает на фоне операции США против Ирана - 17.04.2026, ПРАЙМ
Нефть подорожает на фоне операции США против Ирана
Мировые цены на нефть в ближайшее время будут резко колебаться в диапазоне от 95 до 120 долларов за баррель на фоне продолжающейся операции США против Ирана,... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T05:57+0300
2026-04-17T05:57+0300
нефть
энергетика
экономика
сша
иран
тегеран
ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в ближайшее время будут резко колебаться в диапазоне от 95 до 120 долларов за баррель на фоне продолжающейся операции США против Ирана, заявил РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. "Насколько я понимаю, администрация США рассчитывает, что блокада поставок нефти из Ирана, основная часть которых предназначена Китаю, подтолкнет Пекин к тому, чтобы он убедил своих партнеров в Тегеране согласиться на новый раунд переговоров. До тех пор, пока этого не произойдет, цена будет хаотично колебаться в промежутке от 95 до 120 долларов за баррель", - сказал Шостак. По его оценке, верхняя граница для нефти Brent в ближайшее время будет находиться в районе 115-120 долларов за баррель. При этом инвестор скептически оценивает перспективы деэскалации конфликта в ближайшем будущем. По его мнению, рынок преждевременно поверил в скорое возобновление переговоров между США и Ираном и в возможность восстановления нормального судоходства через Ормузский пролив. "Хотя в настоящий момент рынок, похоже, несколько преждевременно поддался эйфории по поводу возможной деэскалации, делая ставку на возобновление переговоров между США и Ираном и питая еще более наивные надежды на восстановление судоходства через Ормузский пролив, я считаю более реалистичным повторение военных действий в той или иной форме, пусть и в меньшем масштабе", - полагает Шостак. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня, однако последовавшие переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно. Несмотря на отсутствие сообщений о возобновлении полномасштабных боевых действий, США начали блокаду иранских портов, а посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
сша
иран
тегеран
нефть, сша, иран, тегеран
Нефть, Энергетика, Экономика, США, ИРАН, Тегеран
05:57 17.04.2026
 
Нефть подорожает на фоне операции США против Ирана

Инвестор Шостак: нефть в ближайшее время будет стоить от 95 до 120 долларов за баррель

ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в ближайшее время будут резко колебаться в диапазоне от 95 до 120 долларов за баррель на фоне продолжающейся операции США против Ирана, заявил РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.
"Насколько я понимаю, администрация США рассчитывает, что блокада поставок нефти из Ирана, основная часть которых предназначена Китаю, подтолкнет Пекин к тому, чтобы он убедил своих партнеров в Тегеране согласиться на новый раунд переговоров. До тех пор, пока этого не произойдет, цена будет хаотично колебаться в промежутке от 95 до 120 долларов за баррель", - сказал Шостак.
По его оценке, верхняя граница для нефти Brent в ближайшее время будет находиться в районе 115-120 долларов за баррель.
При этом инвестор скептически оценивает перспективы деэскалации конфликта в ближайшем будущем. По его мнению, рынок преждевременно поверил в скорое возобновление переговоров между США и Ираном и в возможность восстановления нормального судоходства через Ормузский пролив.
"Хотя в настоящий момент рынок, похоже, несколько преждевременно поддался эйфории по поводу возможной деэскалации, делая ставку на возобновление переговоров между США и Ираном и питая еще более наивные надежды на восстановление судоходства через Ормузский пролив, я считаю более реалистичным повторение военных действий в той или иной форме, пусть и в меньшем масштабе", - полагает Шостак.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня, однако последовавшие переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно. Несмотря на отсутствие сообщений о возобновлении полномасштабных боевых действий, США начали блокаду иранских портов, а посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьСШАИРАНТегеран
 
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
