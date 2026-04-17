Нефть подорожает на фоне операции США против Ирана

2026-04-17T05:57+0300

ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в ближайшее время будут резко колебаться в диапазоне от 95 до 120 долларов за баррель на фоне продолжающейся операции США против Ирана, заявил РИА Новости директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак. "Насколько я понимаю, администрация США рассчитывает, что блокада поставок нефти из Ирана, основная часть которых предназначена Китаю, подтолкнет Пекин к тому, чтобы он убедил своих партнеров в Тегеране согласиться на новый раунд переговоров. До тех пор, пока этого не произойдет, цена будет хаотично колебаться в промежутке от 95 до 120 долларов за баррель", - сказал Шостак. По его оценке, верхняя граница для нефти Brent в ближайшее время будет находиться в районе 115-120 долларов за баррель. При этом инвестор скептически оценивает перспективы деэскалации конфликта в ближайшем будущем. По его мнению, рынок преждевременно поверил в скорое возобновление переговоров между США и Ираном и в возможность восстановления нормального судоходства через Ормузский пролив. "Хотя в настоящий момент рынок, похоже, несколько преждевременно поддался эйфории по поводу возможной деэскалации, делая ставку на возобновление переговоров между США и Ираном и питая еще более наивные надежды на восстановление судоходства через Ормузский пролив, я считаю более реалистичным повторение военных действий в той или иной форме, пусть и в меньшем масштабе", - полагает Шостак. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о двухнедельном прекращении огня, однако последовавшие переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно. Несмотря на отсутствие сообщений о возобновлении полномасштабных боевых действий, США начали блокаду иранских портов, а посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

