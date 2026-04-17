Цена нефти Brent опустилась ниже 88 долларов

Цена нефти Brent опустилась ниже 88 долларов - 17.04.2026, ПРАЙМ

Цена нефти Brent опустилась ниже 88 долларов

Мировые цены на нефть обваливаются на 11-12%, стоимость одного барреля марки Brent опустилась ниже 88 долларов впервые с 11 марта, следует из данных торгов. | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T16:16+0300

2026-04-17T16:16+0300

2026-04-17T16:16+0300

энергетика

нефть

торги

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть обваливаются на 11-12%, стоимость одного барреля марки Brent опустилась ниже 88 долларов впервые с 11 марта, следует из данных торгов. По состоянию на 16.11 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 11,22% относительно предыдущего закрытия - до 87,94 доллара за баррель, показатель впервые с 11 марта опустился ниже 88 долларов. Цена майских фьючерсов на WTI падала на 11,75%, до 83,54 доллара.

https://1prime.ru/20260417/evrostat-869230895.html

нефть, торги