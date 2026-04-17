Цены на нефть замедлили падение вечером
Цены на нефть замедлили падение вечером - 17.04.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть замедлили падение вечером
Мировые цены на нефть в пятницу вечером немного снизили темпы падения, следует из данных торгов. | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T20:31+0300
2026-04-17T20:31+0300
2026-04-17T20:31+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером немного снизили темпы падения, следует из данных торгов. По состоянию на 20.02 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 10,22% относительно предыдущего закрытия - до 89,23 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на WTI - на 11,91%, до 83,41 доллара. Ранее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого президент США Дональд Трамп поблагодарил Тегеран, но заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется и останется в силе до тех пор, пока сделка с Ираном не будет реализована на 100%. На этом фоне падение нефтяных котировок достигало 13-15%, а стоимость марки Brent впервые с 11 марта опустилась ниже 87 долларов. "Заявления министра иностранных дел Ирана свидетельствуют о снижении напряженности, пока действует режим прекращения огня, теперь нам нужно посмотреть, значительно ли увеличится количество танкеров, проходящих через пролив", - цитирует агентство Рейтер сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 17 апреля их число сократилось на 1 - до 410 установок.
нефть, иран, сша, ливан, аббас аракчи, дональд трамп, мид, ubs
Энергетика, Нефть, ИРАН, США, ЛИВАН, Аббас Аракчи, Дональд Трамп, МИД, UBS
Цены на нефть замедлили падение вечером
Цены на нефть немного замедлили падение вечером
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером немного снизили темпы падения, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.02 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 10,22% относительно предыдущего закрытия - до 89,23 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на WTI - на 11,91%, до 83,41 доллара.
Ранее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи
в связи с перемирием в Ливане
заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив
полностью открыт на время прекращения огня. После этого президент США Дональд Трамп
поблагодарил Тегеран
, но заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется и останется в силе до тех пор, пока сделка с Ираном не будет реализована на 100%.
На этом фоне падение нефтяных котировок достигало 13-15%, а стоимость марки Brent впервые с 11 марта опустилась ниже 87 долларов.
"Заявления министра иностранных дел Ирана свидетельствуют о снижении напряженности, пока действует режим прекращения огня, теперь нам нужно посмотреть, значительно ли увеличится количество танкеров, проходящих через пролив", - цитирует агентство Рейтер сырьевого аналитика UBS
Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 17 апреля их число сократилось на 1 - до 410 установок.