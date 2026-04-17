https://1prime.ru/20260417/neft-869242306.html

Цены на нефть замедлили падение вечером

Мировые цены на нефть в пятницу вечером немного снизили темпы падения, следует из данных торгов.

2026-04-17T20:31+0300

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером немного снизили темпы падения, следует из данных торгов. По состоянию на 20.02 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 10,22% относительно предыдущего закрытия - до 89,23 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на WTI - на 11,91%, до 83,41 доллара. Ранее в пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого президент США Дональд Трамп поблагодарил Тегеран, но заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется и останется в силе до тех пор, пока сделка с Ираном не будет реализована на 100%. На этом фоне падение нефтяных котировок достигало 13-15%, а стоимость марки Brent впервые с 11 марта опустилась ниже 87 долларов. "Заявления министра иностранных дел Ирана свидетельствуют о снижении напряженности, пока действует режим прекращения огня, теперь нам нужно посмотреть, значительно ли увеличится количество танкеров, проходящих через пролив", - цитирует агентство Рейтер сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 17 апреля их число сократилось на 1 - до 410 установок.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

