Минфин США продлил лицензию на работу NIS на 60 дней

2026-04-17T23:06+0300

БЕЛГРАД, 17 апр – ПРАЙМ. Минфин США продлил лицензию на оперативную деятельность российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США на 60 дней, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович."Нефтяная индустрия Сербии" 9 апреля запросила у американского минфина новое продление лицензии на оперативную деятельность после 17 апреля, когда истекает выданная ранее лицензия."Мы получили хорошие новости из США, что лицензия на работу NIS продлена на 60 дней", - цитирует пресс-служба минэнерго Джедович-Ханданович.Президент Сербии Александр Вучич 16 апреля рассмотрел в телефонном разговоре с замгоссекретаря США Кристофером Ландау стратегическое партнерство, сотрудничество в энергетике и работу NIS.Президент Сербии 13 апреля заявил, что ожидает заключения сделки по покупке венгерской нефтегазовой компанией MOL контрольного пакета акций у "Газпром нефти" в установленный американским минфином срок до 22 мая.Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в конце февраля, что власти Сербии ведут переговоры с венгерской стороной об откупе 5% после продажи контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL.На Белградской бирже в сентябре 2025 года появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам."Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг", - ТЭС Панчево.

