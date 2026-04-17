Минфин США продлил лицензию на работу NIS на 60 дней - 17.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260417/nis-869244264.html
Минфин США продлил лицензию на работу NIS на 60 дней
Минфин США продлил лицензию на работу NIS на 60 дней - 17.04.2026, ПРАЙМ
Минфин США продлил лицензию на работу NIS на 60 дней
Минфин США продлил лицензию на оперативную деятельность российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США на 60 дней, сообщила... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T23:06+0300
2026-04-17T23:06+0300
нефть
сша
сербия
nis
нпз
газпром
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
БЕЛГРАД, 17 апр – ПРАЙМ. Минфин США продлил лицензию на оперативную деятельность российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США на 60 дней, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович."Нефтяная индустрия Сербии" 9 апреля запросила у американского минфина новое продление лицензии на оперативную деятельность после 17 апреля, когда истекает выданная ранее лицензия."Мы получили хорошие новости из США, что лицензия на работу NIS продлена на 60 дней", - цитирует пресс-служба минэнерго Джедович-Ханданович.Президент Сербии Александр Вучич 16 апреля рассмотрел в телефонном разговоре с замгоссекретаря США Кристофером Ландау стратегическое партнерство, сотрудничество в энергетике и работу NIS.Президент Сербии 13 апреля заявил, что ожидает заключения сделки по покупке венгерской нефтегазовой компанией MOL контрольного пакета акций у "Газпром нефти" в установленный американским минфином срок до 22 мая.Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в конце февраля, что власти Сербии ведут переговоры с венгерской стороной об откупе 5% после продажи контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL.На Белградской бирже в сентябре 2025 года появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам."Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг", - ТЭС Панчево.
сша
сербия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_f4aec625b18e261cb4a5300ddc02e885.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, сербия, nis, нпз, газпром
Нефть, США, СЕРБИЯ, NIS, НПЗ, Газпром
23:06 17.04.2026
 
Минфин США продлил лицензию на работу NIS на 60 дней

Минфин США продлил лицензию на оперативную деятельность NIS на 60 дней

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАмериканский флаг
Американский флаг - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2026
Американский флаг. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 17 апр – ПРАЙМ. Минфин США продлил лицензию на оперативную деятельность российско-сербской компании "Нефтяная индустрия Сербии" (NIS) под санкциями США на 60 дней, сообщила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.
"Нефтяная индустрия Сербии" 9 апреля запросила у американского минфина новое продление лицензии на оперативную деятельность после 17 апреля, когда истекает выданная ранее лицензия.
"Мы получили хорошие новости из США, что лицензия на работу NIS продлена на 60 дней", - цитирует пресс-служба минэнерго Джедович-Ханданович.
Президент Сербии Александр Вучич 16 апреля рассмотрел в телефонном разговоре с замгоссекретаря США Кристофером Ландау стратегическое партнерство, сотрудничество в энергетике и работу NIS.
Президент Сербии 13 апреля заявил, что ожидает заключения сделки по покупке венгерской нефтегазовой компанией MOL контрольного пакета акций у "Газпром нефти" в установленный американским минфином срок до 22 мая.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила в конце февраля, что власти Сербии ведут переговоры с венгерской стороной об откупе 5% после продажи контрольного пакета акций "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) венгерской нефтегазовой компании MOL.
На Белградской бирже в сентябре 2025 года появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18 433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга, дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.
"Нефтяная индустрия Сербии" - одна из крупнейших вертикально интегрированных энергетических компаний Юго-Восточной Европы, занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа, сбытом нефтепродуктов. Компания NIS трудоустраивает около 14 тысяч человек, ежегодные отчисления в бюджет Сербии достигают 9%, она владеет более 400 АЗС, НПЗ в Панчево, производственной площадкой в Нови-Саде, предприятием "Петрохемия" и совместно с "Газпром энергохолдинг", - ТЭС Панчево.
 
НефтьСШАСЕРБИЯNISНПЗГазпром
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала