Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил ограничения на провоз пауэрбанков в самолетах - 17.04.2026, ПРАЙМ
Эксперт оценил ограничения на провоз пауэрбанков в самолетах
2026-04-17T17:35+0300
2026-04-17T17:36+0300
17:35 17.04.2026 (обновлено: 17:36 17.04.2026)
 
Эксперт оценил ограничения на провоз пауэрбанков в самолетах

Зотов: ограничения на провоз пауэрбанков на борту самолетов уже достаточно жесткие

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Действующие ограничения на провоз пауэрбанков в самолетах уже достаточно жесткие, в частности, провозить их можно только в ручной клади, рассказал телеканалу 360.ru председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
Ранее в пятницу газета "Известия" написала, что Росавиация рекомендовала Минтрансу ограничить или полностью запретить использование пауэрбанков на борту самолетов. Ведомство предложило рассмотреть такую меру по итогам расследования инцидента с самолетом "Уральских авиалиний". В феврале этого года при перелете из Екатеринбурга в Стамбул на борту произошло возгорание портативного устройства.
"Сейчас по пауэрбанкам уже действуют жесткие ограничения - в частности, провозить их можно только в ручной клади", - приводит 360.ru слова Зотова.
Эксперт добавил, что ужесточение правил стоит рассматривать в том случае, если возгорания пауэрбанков в самолетах станут более частыми.
Также Зотов напомнил о том, что на борту многих авиакомпаний есть USB и другие разъемы, позволяющие подзарядить гаджеты.
