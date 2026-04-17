Эксперт оценил ограничения на провоз пауэрбанков в самолетах
Действующие ограничения на провоз пауэрбанков в самолетах уже достаточно жесткие, в частности, провозить их можно только в ручной клади, рассказал телеканалу... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T17:35+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Действующие ограничения на провоз пауэрбанков в самолетах уже достаточно жесткие, в частности, провозить их можно только в ручной клади, рассказал телеканалу 360.ru председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Ранее в пятницу газета "Известия" написала, что Росавиация рекомендовала Минтрансу ограничить или полностью запретить использование пауэрбанков на борту самолетов. Ведомство предложило рассмотреть такую меру по итогам расследования инцидента с самолетом "Уральских авиалиний". В феврале этого года при перелете из Екатеринбурга в Стамбул на борту произошло возгорание портативного устройства. "Сейчас по пауэрбанкам уже действуют жесткие ограничения - в частности, провозить их можно только в ручной клади", - приводит 360.ru слова Зотова. Эксперт добавил, что ужесточение правил стоит рассматривать в том случае, если возгорания пауэрбанков в самолетах станут более частыми. Также Зотов напомнил о том, что на борту многих авиакомпаний есть USB и другие разъемы, позволяющие подзарядить гаджеты.
Зотов: ограничения на провоз пауэрбанков на борту самолетов уже достаточно жесткие