https://1prime.ru/20260417/ogranicheniya--869238015.html

Эксперт оценил ограничения на провоз пауэрбанков в самолетах

Эксперт оценил ограничения на провоз пауэрбанков в самолетах - 17.04.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил ограничения на провоз пауэрбанков в самолетах

Действующие ограничения на провоз пауэрбанков в самолетах уже достаточно жесткие, в частности, провозить их можно только в ручной клади, рассказал телеканалу... | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T17:35+0300

2026-04-17T17:35+0300

2026-04-17T17:36+0300

финансы

банки

бизнес

екатеринбург

стамбул

росавиация

уральские авиалинии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861149419_0:205:2913:1843_1920x0_80_0_0_e40e31c00ef5f208d8356bca9a8124a5.jpg

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Действующие ограничения на провоз пауэрбанков в самолетах уже достаточно жесткие, в частности, провозить их можно только в ручной клади, рассказал телеканалу 360.ru председатель общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Ранее в пятницу газета "Известия" написала, что Росавиация рекомендовала Минтрансу ограничить или полностью запретить использование пауэрбанков на борту самолетов. Ведомство предложило рассмотреть такую меру по итогам расследования инцидента с самолетом "Уральских авиалиний". В феврале этого года при перелете из Екатеринбурга в Стамбул на борту произошло возгорание портативного устройства. "Сейчас по пауэрбанкам уже действуют жесткие ограничения - в частности, провозить их можно только в ручной клади", - приводит 360.ru слова Зотова. Эксперт добавил, что ужесточение правил стоит рассматривать в том случае, если возгорания пауэрбанков в самолетах станут более частыми. Также Зотов напомнил о том, что на борту многих авиакомпаний есть USB и другие разъемы, позволяющие подзарядить гаджеты.

екатеринбург

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, бизнес, екатеринбург, стамбул, росавиация, уральские авиалинии