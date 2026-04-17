https://1prime.ru/20260417/putin--869234009.html
Путин подписал закон об усилении контроля за ввозом товаров из ЕАЭС
Путин подписал закон об усилении контроля за ввозом товаров из ЕАЭС - 17.04.2026, ПРАЙМ
Путин подписал закон об усилении контроля за ввозом товаров из ЕАЭС
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) из ЕАЭС в целях борьбы с серым... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T15:45+0300
2026-04-17T15:45+0300
2026-04-17T15:45+0300
экономика
россия
рф
белоруссия
казахстан
владимир путин
еаэс
фнс россии
фтс
https://cdnn.1prime.ru/img/84068/50/840685008_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_2a41df1cc921abda5dc8b7b60237861f.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) из ЕАЭС в целях борьбы с серым импортом и различными схемами ухода от налогов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ устанавливает правовые и организационные основы СПОТ, целью создания которой являются предотвращение уклонения от уплаты косвенных налогов в бюджеты и обеспечение законности оборота ввозимых в РФ товаров. Оператором СПОТ станет Федеральная налоговая служба, а контролирующим данную систему органом – ФТС России. До ввоза товаров в Россию импортеры будут получать специальный штриховой код на каждую партию. Для этого они должны минимум за два дня до ввоза сформировать электронный документ о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж в сумме подлежащих уплате косвенных налогов (НДС и акцизов). Но для отдельных категорий, в том числе крупнейших налогоплательщиков, участников налогового мониторинга, уполномоченных экономических операторов, сделаны исключения. Сначала CПOT будет распространяться на товары, ввозимые в Россию из государств-членов Евразийского экономического союза автомобильным транспортом, а в дальнейшем по решению правительства РФ она может быть распространена и на иные виды транспорта. Помимо России, в ЕАЭС входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. CПOT не будет распространяться, в частности, на наличные денежные средства и денежные инструменты, нефть и выработанные из нее товары, электроэнергию, товары для личного пользования (за исключением товаров, ввозимых в целях реализации физлицам посредством электронных торговых площадок), товары, перемещаемые трубопроводным транспортом. Данная система не будет распространяться и на товары, перемещаемые между Калининградской областью и остальной частью территории РФ, на перемещаемые через Россию из одной станы ЕАЭС в другую, а также на товары, перечень которых определит кабмин РФ. По словам зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, проблема уклонения от уплаты налогов при ввозе товаров из стран ЕАЭС существует давно. Бюджет "недополучает миллиарды рублей, а добросовестные импортёры, которые работают по правилам, оказываются в неравных условия". СПОТ же, по мнению Панеша, позволит навести порядок на границе. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а действие его положения будет распространяться на товары, ввозимые на территорию РФ из других стран ЕАЭС, начиная с 1 июня 2026 года.
рф
белоруссия
казахстан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84068/50/840685008_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_b8d56706b78708ffe120f09c691a06cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, белоруссия, казахстан, владимир путин, еаэс, фнс россии, фтс
Экономика, РОССИЯ, РФ, БЕЛОРУССИЯ, КАЗАХСТАН, Владимир Путин, ЕАЭС, ФНС России, ФТС
Путин подписал закон об усилении контроля за ввозом товаров из ЕАЭС
Путин подписал закон об усилении контроля за ввозом в Россию товаров из ЕАЭС
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) из ЕАЭС в целях борьбы с серым импортом и различными схемами ухода от налогов, соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Документ устанавливает правовые и организационные основы СПОТ, целью создания которой являются предотвращение уклонения от уплаты косвенных налогов в бюджеты и обеспечение законности оборота ввозимых в РФ товаров. Оператором СПОТ станет Федеральная налоговая служба, а контролирующим данную систему органом – ФТС России.
До ввоза товаров в Россию импортеры будут получать специальный штриховой код на каждую партию. Для этого они должны минимум за два дня до ввоза сформировать электронный документ о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж в сумме подлежащих уплате косвенных налогов (НДС и акцизов).
Но для отдельных категорий, в том числе крупнейших налогоплательщиков, участников налогового мониторинга, уполномоченных экономических операторов, сделаны исключения.
Сначала CПOT будет распространяться на товары, ввозимые в Россию из государств-членов Евразийского экономического союза автомобильным транспортом, а в дальнейшем по решению правительства РФ она может быть распространена и на иные виды транспорта. Помимо России, в ЕАЭС входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.
CПOT не будет распространяться, в частности, на наличные денежные средства и денежные инструменты, нефть и выработанные из нее товары, электроэнергию, товары для личного пользования (за исключением товаров, ввозимых в целях реализации физлицам посредством электронных торговых площадок), товары, перемещаемые трубопроводным транспортом.
Данная система не будет распространяться и на товары, перемещаемые между Калининградской областью и остальной частью территории РФ, на перемещаемые через Россию из одной станы ЕАЭС в другую, а также на товары, перечень которых определит кабмин РФ.
По словам зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, проблема уклонения от уплаты налогов при ввозе товаров из стран ЕАЭС существует давно. Бюджет "недополучает миллиарды рублей, а добросовестные импортёры, которые работают по правилам, оказываются в неравных условия". СПОТ же, по мнению Панеша, позволит навести порядок на границе.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а действие его положения будет распространяться на товары, ввозимые на территорию РФ из других стран ЕАЭС, начиная с 1 июня 2026 года.
