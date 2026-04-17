Путин подписал закон об усилении контроля за ввозом товаров из ЕАЭС

Путин подписал закон об усилении контроля за ввозом товаров из ЕАЭС - 17.04.2026, ПРАЙМ

Путин подписал закон об усилении контроля за ввозом товаров из ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) из ЕАЭС в целях борьбы с серым... | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T15:45+0300

2026-04-17T15:45+0300

2026-04-17T15:45+0300

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о создании национальной системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) из ЕАЭС в целях борьбы с серым импортом и различными схемами ухода от налогов, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документ устанавливает правовые и организационные основы СПОТ, целью создания которой являются предотвращение уклонения от уплаты косвенных налогов в бюджеты и обеспечение законности оборота ввозимых в РФ товаров. Оператором СПОТ станет Федеральная налоговая служба, а контролирующим данную систему органом – ФТС России. До ввоза товаров в Россию импортеры будут получать специальный штриховой код на каждую партию. Для этого они должны минимум за два дня до ввоза сформировать электронный документ о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж в сумме подлежащих уплате косвенных налогов (НДС и акцизов). Но для отдельных категорий, в том числе крупнейших налогоплательщиков, участников налогового мониторинга, уполномоченных экономических операторов, сделаны исключения. Сначала CПOT будет распространяться на товары, ввозимые в Россию из государств-членов Евразийского экономического союза автомобильным транспортом, а в дальнейшем по решению правительства РФ она может быть распространена и на иные виды транспорта. Помимо России, в ЕАЭС входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. CПOT не будет распространяться, в частности, на наличные денежные средства и денежные инструменты, нефть и выработанные из нее товары, электроэнергию, товары для личного пользования (за исключением товаров, ввозимых в целях реализации физлицам посредством электронных торговых площадок), товары, перемещаемые трубопроводным транспортом. Данная система не будет распространяться и на товары, перемещаемые между Калининградской областью и остальной частью территории РФ, на перемещаемые через Россию из одной станы ЕАЭС в другую, а также на товары, перечень которых определит кабмин РФ. По словам зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша, проблема уклонения от уплаты налогов при ввозе товаров из стран ЕАЭС существует давно. Бюджет "недополучает миллиарды рублей, а добросовестные импортёры, которые работают по правилам, оказываются в неравных условия". СПОТ же, по мнению Панеша, позволит навести порядок на границе. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, а действие его положения будет распространяться на товары, ввозимые на территорию РФ из других стран ЕАЭС, начиная с 1 июня 2026 года.

рф

белоруссия

казахстан

россия, рф, белоруссия, казахстан, владимир путин, еаэс, фнс россии, фтс