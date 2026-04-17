https://1prime.ru/20260417/putin--869237703.html
Путин оценил отношения России и стран СНГ
Путин оценил отношения России и стран СНГ - 17.04.2026, ПРАЙМ
Путин оценил отношения России и стран СНГ
Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ со странами СНГ на протяжении десятилетий сложились особые отношения. | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T17:26+0300
2026-04-17T17:26+0300
2026-04-17T17:26+0300
политика
россия
мировая экономика
рф
владимир путин
сергей лавров
снг
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ со странами СНГ на протяжении десятилетий сложились особые отношения. Глава государства в пятницу собрал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, с которыми обсудил взаимодействие со странами СНГ. "У нас к этому всегда было, есть и, уверен, будет особое отношение, хотя бы в силу исторических соображений, а также в силу того, что очень большой объём работы, в том числе и в сфере экономического взаимодействия с этими странами. Это наши соседи. У нас на протяжении десятилетий сложились особые отношения и в гуманитарных сферах, и в человеческом измерении", - сказал Путин в ходе совещания. Кроме того, президент отметил, что у стран много взаимных интересов в разных областях. "Много смешанных браков, много взаимных интересов в сфере культуры, в других областях. представляющих первостепенное значение," - добавил Путин. Для доклада глава государства передал слово министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_3a6169e916c260fa47dc347995783d06.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мировая экономика, рф, владимир путин, сергей лавров, снг, совбез
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, РФ, Владимир Путин, Сергей Лавров, СНГ, Совбез
Путин оценил отношения России и стран СНГ
Путин: у России сложились особые отношения со странами СНГ