Путин оценил отношения России и стран СНГ

Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ со странами СНГ на протяжении десятилетий сложились особые отношения.

МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что у РФ со странами СНГ на протяжении десятилетий сложились особые отношения. Глава государства в пятницу собрал оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, с которыми обсудил взаимодействие со странами СНГ. "У нас к этому всегда было, есть и, уверен, будет особое отношение, хотя бы в силу исторических соображений, а также в силу того, что очень большой объём работы, в том числе и в сфере экономического взаимодействия с этими странами. Это наши соседи. У нас на протяжении десятилетий сложились особые отношения и в гуманитарных сферах, и в человеческом измерении", - сказал Путин в ходе совещания. Кроме того, президент отметил, что у стран много взаимных интересов в разных областях. "Много смешанных браков, много взаимных интересов в сфере культуры, в других областях. представляющих первостепенное значение," - добавил Путин. Для доклада глава государства передал слово министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

россия, мировая экономика, рф, владимир путин, сергей лавров, снг, совбез