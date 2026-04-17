Зеленский устроил истерику из-за России - 17.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Зеленский устроил истерику из-за России
Зеленский устроил истерику из-за России - 17.04.2026, ПРАЙМ
Зеленский устроил истерику из-за России
Война на Ближнем Востоке может привести к смягчению позиции США по отношению к России, пожаловался Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T22:00+0300
2026-04-17T22:00+0300
спецоперация на украине
россия
сша
украина
иран
владимир зеленский
сергей лавров
нато
мид рф
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Война на Ближнем Востоке может привести к смягчению позиции США по отношению к России, пожаловался Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Война в Иране негативно влияет на ситуацию в Европе из-за войны России против Украины. &lt;…&gt; США могут ослабить давление на нее (Россию — Прим. ред.)", — написал он.Зеленский посетовал, что это, в свою очередь, может привести к нехватке оружия для Киева, особенно средств ПВО.Ранее глава киевского режима в интервью телеканалу ZDF выразил недовольство негативным влиянием войны США с Ираном на мирные усилия и поставки оружия, заявив, что у Вашингтона "нет времени на Украину". Он заявил, что Германия оказывает его стране больше помощи, чем Соединенные Штаты.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для армии. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
сша
украина
иран
россия, сша, украина, иран, владимир зеленский, сергей лавров, нато, мид рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА, ИРАН, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, НАТО, МИД РФ
22:00 17.04.2026
 
Зеленский устроил истерику из-за России

Зеленский пожаловался, что США могут ослабить давление на РФ из-за войны в Иране

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Война на Ближнем Востоке может привести к смягчению позиции США по отношению к России, пожаловался Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Война в Иране негативно влияет на ситуацию в Европе из-за войны России против Украины. <…> США могут ослабить давление на нее (Россию — Прим. ред.)", — написал он.
Зеленский посетовал, что это, в свою очередь, может привести к нехватке оружия для Киева, особенно средств ПВО.
Ранее глава киевского режима в интервью телеканалу ZDF выразил недовольство негативным влиянием войны США с Ираном на мирные усилия и поставки оружия, заявив, что у Вашингтона "нет времени на Украину". Он заявил, что Германия оказывает его стране больше помощи, чем Соединенные Штаты.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для армии. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Спецоперация на УкраинеРОССИЯСШАУКРАИНАИРАНВладимир ЗеленскийСергей ЛавровНАТОМИД РФ
 
 
