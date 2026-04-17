Зеленский устроил истерику из-за России

Зеленский устроил истерику из-за России - 17.04.2026, ПРАЙМ

Зеленский устроил истерику из-за России

Война на Ближнем Востоке может привести к смягчению позиции США по отношению к России, пожаловался Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. | 17.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-17T22:00+0300

2026-04-17T22:00+0300

2026-04-17T22:00+0300

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Война на Ближнем Востоке может привести к смягчению позиции США по отношению к России, пожаловался Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Война в Иране негативно влияет на ситуацию в Европе из-за войны России против Украины. <…> США могут ослабить давление на нее (Россию — Прим. ред.)", — написал он.Зеленский посетовал, что это, в свою очередь, может привести к нехватке оружия для Киева, особенно средств ПВО.Ранее глава киевского режима в интервью телеканалу ZDF выразил недовольство негативным влиянием войны США с Ираном на мирные усилия и поставки оружия, заявив, что у Вашингтона "нет времени на Украину". Он заявил, что Германия оказывает его стране больше помощи, чем Соединенные Штаты.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат боеприпасы для Киева, станут законной целью для армии. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

сша

украина

иран

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

россия, сша, украина, иран, владимир зеленский, сергей лавров, нато, мид рф