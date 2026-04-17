Российский рынок акций перешел к снижению вслед за нефтью
2026-04-17T16:22+0300
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций днем пятницы перешел к снижению, его тянут вниз акции нефтяных компаний, дешевеющие вслед за нефтью после сообщения об открытии Ормузского пролива, следует из данных Московской биржи. В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. Индекс Мосбиржи к 16.14 мск снижался на 0,56%, до 2 725,89 пункта. До новостей он рос примерно на 0,1%. Июньский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 10,7%, до 88,76 доллара за баррель. На этом фоне больше всего дешевеют акции "Русснефти" (-5,5%), "Роснефти" (-2,96%), "Лукойла" (-2,18%), "Газпром нефти" (-2,16%), "Башнефти" (-2,04%) и других нефтяных компаний.
