https://1prime.ru/20260417/samolety-869227002.html

СМИ: в самолетах планируют ввести один важный запрет

СМИ: в самолетах планируют ввести один важный запрет - 17.04.2026, ПРАЙМ

СМИ: в самолетах планируют ввести один важный запрет

Вспышки возгорания портативных зарядных устройств на борту воздушных судов стали поводом для предложения Росавиации по ограничению или запрету их использования,

2026-04-17T06:58+0300

2026-04-17T06:58+0300

2026-04-17T06:58+0300

бизнес

екатеринбург

стамбул

уральские авиалинии

росавиация

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/13/866661708_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_489a0b6ecffa86e48d615ae5ad034a8c.jpg

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Вспышки возгорания портативных зарядных устройств на борту воздушных судов стали поводом для предложения Росавиации по ограничению или запрету их использования, сообщает "Известия" со ссылкой на полученные документы. "Пассажирам российских авиакомпаний могут запретить использование пауэрбанков на борту. Рассмотреть такую меру Минтрансу предложила Росавиация, следует из отчета комиссии Уральского МТУ ведомства по итогам расследования инцидента с самолетом "Уральских авиалиний"", — говорится в материале.Документ указывает на необходимость пересмотра воздушного законодательства с учетом частых случаев возгорания данных устройств. "В авиакомпании ознакомлены с данными рекомендациями. Изменения внесены в правила перевозки", — сообщили изданию в пресс-службе "Уральских авиалиний". Ранее, в феврале, пресс-служба "Уральских авиалиний" сообщала о задымлении пауэрбанка на борту их самолета, летевшего из Екатеринбурга в Стамбул. В сообщении отмечено, что благодаря профессионализму бортпроводника-инструктора удалось успешно устранить возгорание.

https://1prime.ru/20260311/rosaviatsiya-868206647.html

https://1prime.ru/20251119/savelev-864693569.html

екатеринбург

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, екатеринбург, стамбул, уральские авиалинии, росавиация