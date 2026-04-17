СМИ: в самолетах планируют ввести один важный запрет - 17.04.2026, ПРАЙМ
СМИ: в самолетах планируют ввести один важный запрет
бизнес
екатеринбург
стамбул
уральские авиалинии
росавиация
Росавиация предложила запретить использование пауэрбанков на борту самолетов

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Вспышки возгорания портативных зарядных устройств на борту воздушных судов стали поводом для предложения Росавиации по ограничению или запрету их использования, сообщает "Известия" со ссылкой на полученные документы.
"Пассажирам российских авиакомпаний могут запретить использование пауэрбанков на борту. Рассмотреть такую меру Минтрансу предложила Росавиация, следует из отчета комиссии Уральского МТУ ведомства по итогам расследования инцидента с самолетом "Уральских авиалиний"", — говорится в материале.
Документ указывает на необходимость пересмотра воздушного законодательства с учетом частых случаев возгорания данных устройств.
"В авиакомпании ознакомлены с данными рекомендациями. Изменения внесены в правила перевозки", — сообщили изданию в пресс-службе "Уральских авиалиний".
Ранее, в феврале, пресс-служба "Уральских авиалиний" сообщала о задымлении пауэрбанка на борту их самолета, летевшего из Екатеринбурга в Стамбул. В сообщении отмечено, что благодаря профессионализму бортпроводника-инструктора удалось успешно устранить возгорание.
