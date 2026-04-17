https://1prime.ru/20260417/samolety-869227002.html
СМИ: в самолетах планируют ввести один важный запрет - 17.04.2026, ПРАЙМ
Вспышки возгорания портативных зарядных устройств на борту воздушных судов стали поводом для предложения Росавиации по ограничению или запрету их использования
бизнес
екатеринбург
стамбул
уральские авиалинии
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/13/866661708_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_489a0b6ecffa86e48d615ae5ad034a8c.jpg
МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Вспышки возгорания портативных зарядных устройств на борту воздушных судов стали поводом для предложения Росавиации по ограничению или запрету их использования, сообщает "Известия" со ссылкой на полученные документы. "Пассажирам российских авиакомпаний могут запретить использование пауэрбанков на борту. Рассмотреть такую меру Минтрансу предложила Росавиация, следует из отчета комиссии Уральского МТУ ведомства по итогам расследования инцидента с самолетом "Уральских авиалиний"", — говорится в материале.Документ указывает на необходимость пересмотра воздушного законодательства с учетом частых случаев возгорания данных устройств. "В авиакомпании ознакомлены с данными рекомендациями. Изменения внесены в правила перевозки", — сообщили изданию в пресс-службе "Уральских авиалиний". Ранее, в феврале, пресс-служба "Уральских авиалиний" сообщала о задымлении пауэрбанка на борту их самолета, летевшего из Екатеринбурга в Стамбул. В сообщении отмечено, что благодаря профессионализму бортпроводника-инструктора удалось успешно устранить возгорание.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/13/866661708_10:0:1146:852_1920x0_80_0_0_35ac35ff312171a1fa938a9dbb3fdeab.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Росавиация предложила запретить использование пауэрбанков на борту самолетов