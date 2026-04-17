https://1prime.ru/20260417/sirija-869222856.html
Первый танкер с иракской нефтью отправился из Сирии в Европу
Первый танкер с иракской нефтью отправился в четверг из сирийского порта Банияс в европейские страны, сообщил глава иракской госкомпании по продаже нефти SOMO... | 17.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-17T00:22+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
ирак
сирия
somo
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869222856.jpg?1776374555
ДОХА, 17 апр - ПРАЙМ. Первый танкер с иракской нефтью отправился в четверг из сирийского порта Банияс в европейские страны, сообщил глава иракской госкомпании по продаже нефти SOMO Али Низар аш-Шатри.
"Сегодня хотим объявить об отправке иракской нефти на первом танкере из порта Банияс в Сирии для потребителей в Евросоюзе и на европейские нефтеперерабатывающие заводы в этом регионе", - сказал глава компании.
Он отметил, что Ирак прилагает все усилия для увеличения поставок нефти, несмотря на проблемы с логистикой и безопасностью на фоне конфликта в регионе.
Ранее министерство нефти Ирака сообщило, что смогло отправить на экспорт в марте около 18 миллионов баррелей нефти из-за конфликта в регионе. При этом в феврале данный показатель достиг почти 100 миллионов баррелей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
