Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Первый танкер с иракской нефтью отправился из Сирии в Европу - 17.04.2026, ПРАЙМ
Первый танкер с иракской нефтью отправился из Сирии в Европу
2026-04-17T00:22+0300
Первый танкер с иракской нефтью отправился из Сирии в Европу

ДОХА, 17 апр - ПРАЙМ. Первый танкер с иракской нефтью отправился в четверг из сирийского порта Банияс в европейские страны, сообщил глава иракской госкомпании по продаже нефти SOMO Али Низар аш-Шатри.
"Сегодня хотим объявить об отправке иракской нефти на первом танкере из порта Банияс в Сирии для потребителей в Евросоюзе и на европейские нефтеперерабатывающие заводы в этом регионе", - сказал глава компании.
Он отметил, что Ирак прилагает все усилия для увеличения поставок нефти, несмотря на проблемы с логистикой и безопасностью на фоне конфликта в регионе.
Ранее министерство нефти Ирака сообщило, что смогло отправить на экспорт в марте около 18 миллионов баррелей нефти из-за конфликта в регионе. При этом в феврале данный показатель достиг почти 100 миллионов баррелей.
 
