Первый танкер с иракской нефтью отправился из Сирии в Европу

Первый танкер с иракской нефтью отправился из Сирии в Европу - 17.04.2026, ПРАЙМ

Первый танкер с иракской нефтью отправился из Сирии в Европу

Первый танкер с иракской нефтью отправился в четверг из сирийского порта Банияс в европейские страны, сообщил глава иракской госкомпании по продаже нефти SOMO...

2026-04-17T00:22+0300

2026-04-17T00:22+0300

2026-04-17T00:22+0300

ДОХА, 17 апр - ПРАЙМ. Первый танкер с иракской нефтью отправился в четверг из сирийского порта Банияс в европейские страны, сообщил глава иракской госкомпании по продаже нефти SOMO Али Низар аш-Шатри. "Сегодня хотим объявить об отправке иракской нефти на первом танкере из порта Банияс в Сирии для потребителей в Евросоюзе и на европейские нефтеперерабатывающие заводы в этом регионе", - сказал глава компании. Он отметил, что Ирак прилагает все усилия для увеличения поставок нефти, несмотря на проблемы с логистикой и безопасностью на фоне конфликта в регионе. Ранее министерство нефти Ирака сообщило, что смогло отправить на экспорт в марте около 18 миллионов баррелей нефти из-за конфликта в регионе. При этом в феврале данный показатель достиг почти 100 миллионов баррелей.

ирак

сирия

нефть, мировая экономика, ирак, сирия, somo, ес