Блокада иранских портов сохраняется, заявил Трамп - 17.04.2026, ПРАЙМ
Блокада иранских портов сохраняется, заявил Трамп
2026-04-17T16:57+0300
экономика
нефть
иран
ормузский пролив
тегеран
дональд трамп
аббас аракчи
мид
Экономика, Нефть, ИРАН, Ормузский пролив, Тегеран, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, МИД
16:57 17.04.2026
 
Блокада иранских портов сохраняется, заявил Трамп

Трамп заявил, что блокада портов Ирана останется в силе до реализации сделки

ВАШИНГТОН, 17 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива, и останется в силе до тех пор, пока сделка с Тегераном не будет реализована на 100%.
В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня. После этого Трамп назвал Ормузский пролив "проливом Ирана", поблагодарив Тегеран за его открытие.
"Ормузский пролив полностью открыт и готов к работе и полному прохождению, но морская блокада останется в полной силе, поскольку она касается только Ирана, до тех пор, пока наша сделка с Ираном не будет завершена на 100%! Процесс должен пройти очень быстро, так как большинство пунктов уже согласованы", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
ЭкономикаНефтьИРАНОрмузский проливТегеранДональд ТрампАббас АракчиМИД
 
 
