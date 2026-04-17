https://1prime.ru/20260417/ukraina-869243299.html

На Западе ужаснулись заявлению Генштаба Бельгии об Украине

Заявление начальника вооруженных сил Бельгии Фредерика Вансины о поддержке Киева со стороны Евросоюза ценой крови украинцев вызывает серьезные опасения, написал | 17.04.2026, ПРАЙМ

спецоперация на украине

бельгия

украина

европа

владимир путин

сергей лавров

владимир зеленский

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/61/842196178_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_9fd7c10b4c3399e692686752af09a0da.jpg

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Заявление начальника вооруженных сил Бельгии Фредерика Вансины о поддержке Киева со стороны Евросоюза ценой крови украинцев вызывает серьезные опасения, написал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X."Это чудовищно во многих отношениях, и все нюансы просто не поддаются объяснению. Бесчувственное пренебрежение к человеческой жизни поражает", — высказался он.По мнению аналитика, Европе следует задать себе вопрос, что подумает российский лидер Владимир Путин, услышав это.В пятницу начальник вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина признал в интервью газете Soir, что ЕС поддерживает Украину, чтобы затянуть конфликт ценой ее крови. Он также призвал население ЕС готовиться к финансовым жертвам под предлогом мнимой угрозы со стороны России.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с Москвой до последнего украинца, но для этого им не хватает денег и приходится пытаться ограбить Россию.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

