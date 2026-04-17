На Западе ужаснулись заявлению Генштаба Бельгии об Украине - 17.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
На Западе ужаснулись заявлению Генштаба Бельгии об Украине - 17.04.2026, ПРАЙМ
Заявление начальника вооруженных сил Бельгии Фредерика Вансины о поддержке Киева со стороны Евросоюза ценой крови украинцев вызывает серьезные опасения, написал | 17.04.2026, ПРАЙМ
21:31 17.04.2026
 
Кошкович назвал слова главы штаба Бельгии о поддержке ЕС Украины ценой ее крови ужасными

МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Заявление начальника вооруженных сил Бельгии Фредерика Вансины о поддержке Киева со стороны Евросоюза ценой крови украинцев вызывает серьезные опасения, написал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Это чудовищно во многих отношениях, и все нюансы просто не поддаются объяснению. Бесчувственное пренебрежение к человеческой жизни поражает", — высказался он.
По мнению аналитика, Европе следует задать себе вопрос, что подумает российский лидер Владимир Путин, услышав это.
В пятницу начальник вооруженных сил Бельгии Фредерик Вансина признал в интервью газете Soir, что ЕС поддерживает Украину, чтобы затянуть конфликт ценой ее крови. Он также призвал население ЕС готовиться к финансовым жертвам под предлогом мнимой угрозы со стороны России.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Европа науськивает Владимира Зеленского продолжать воевать с Москвой до последнего украинца, но для этого им не хватает денег и приходится пытаться ограбить Россию.
