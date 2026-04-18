Топ-5 вредных советов из интернета, которые разрушат авто
Топ-5 вредных советов из интернета, которые разрушат авто - 18.04.2026, ПРАЙМ
Топ-5 вредных советов из интернета, которые разрушат авто
Многие советы по экономии и обслуживанию автомобиля, которые активно распространяются в интернете, выглядят вполне логично, но на деле часто приводят к... | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T03:03+0300
2026-04-18T03:03+0300
2026-04-18T03:03+0300
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Многие советы по экономии и обслуживанию автомобиля, которые активно распространяются в интернете, выглядят вполне логично, но на деле часто приводят к дорогостоящему ремонту. О том, какие лайфхаки на самом деле опасны для машины, агентству “Прайм” рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.Первый вредный совет — экономить топливо с помощью микродоз и ездить с постоянно горящей лампочкой бензина. По словам эксперта, так легко угробить топливный насос, который охлаждается именно бензином, а не воздухом. Кроме того, такой подход увеличивает риск коррозии бака и загрязнения форсунок. Попытка выиграть пару поездок на АЗС может закончиться заменой насоса и ремонтом системы питания на сумму, превышающую несколько полных баков."Не стоит принимать каждый лайфхак из интернета за чистую монету и рисковать мотором, тормозами или подвеской ради сомнительной экономии или модного совета из ролика", — предупреждает Родионов.Второй популярный совет — менять масло реже, чем предписано регламентом, если ездить аккуратно. Однако город с пробками и российский климат — это как раз экстремальные условия. Частые пуски, прогревы, перепады температур ускоряют старение масла. Автовладелец не замечает проблем, пока не потребуется внезапный капремонт, который никакая экономия не перекроет.Третий вредный подход — "не трогай охлаждение, пока не закипит". Необслуживание радиатора и несвоевременная замена антифриза приводят к тому, что соты забиваются грязью, теплоотвод падает, и любой подъем или пробка летом становятся испытанием для двигателя.Четвертый миф — можно игнорировать рекомендации по октановому числу. На современных моторах заливка 92-го бензина вместо 95-го — прямой путь к детонации, перегреву и ускоренному износу поршневой группы. Электроника попытается подстроиться, но ценой падения мощности и роста расхода топлива.Пятый — "безобидный" тюнинг: якобы можно ставить любые диски, резать пружины, удалять катализатор. Такие доработки меняют нагрузки на подвеску и тормоза, ухудшают управляемость, а вмешательство в выхлоп приводит к ошибкам по электронике. В итоге владелец сначала экономит на консультации с профессионалами, а потом тратит в разы больше на восстановление.
авто, технологии
Топ-5 вредных советов из интернета, которые разрушат авто
В Fit Service перечислили вредные советы по экономии на обслуживании авто
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Многие советы по экономии и обслуживанию автомобиля, которые активно распространяются в интернете, выглядят вполне логично, но на деле часто приводят к дорогостоящему ремонту. О том, какие лайфхаки на самом деле опасны для машины, агентству “Прайм” рассказал технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
Первый вредный совет — экономить топливо с помощью микродоз и ездить с постоянно горящей лампочкой бензина. По словам эксперта, так легко угробить топливный насос, который охлаждается именно бензином, а не воздухом. Кроме того, такой подход увеличивает риск коррозии бака и загрязнения форсунок. Попытка выиграть пару поездок на АЗС может закончиться заменой насоса и ремонтом системы питания на сумму, превышающую несколько полных баков.
"Не стоит принимать каждый лайфхак из интернета за чистую монету и рисковать мотором, тормозами или подвеской ради сомнительной экономии или модного совета из ролика", — предупреждает Родионов.
Второй популярный совет — менять масло реже, чем предписано регламентом, если ездить аккуратно. Однако город с пробками и российский климат — это как раз экстремальные условия. Частые пуски, прогревы, перепады температур ускоряют старение масла. Автовладелец не замечает проблем, пока не потребуется внезапный капремонт, который никакая экономия не перекроет.
Третий вредный подход — "не трогай охлаждение, пока не закипит". Необслуживание радиатора и несвоевременная замена антифриза приводят к тому, что соты забиваются грязью, теплоотвод падает, и любой подъем или пробка летом становятся испытанием для двигателя.
Четвертый миф — можно игнорировать рекомендации по октановому числу. На современных моторах заливка 92-го бензина вместо 95-го — прямой путь к детонации, перегреву и ускоренному износу поршневой группы. Электроника попытается подстроиться, но ценой падения мощности и роста расхода топлива.
Пятый — "безобидный" тюнинг: якобы можно ставить любые диски, резать пружины, удалять катализатор. Такие доработки меняют нагрузки на подвеску и тормоза, ухудшают управляемость, а вмешательство в выхлоп приводит к ошибкам по электронике. В итоге владелец сначала экономит на консультации с профессионалами, а потом тратит в разы больше на восстановление.