https://1prime.ru/20260418/eksportery-869245654.html

Танзанийские экспортеры хотят увеличить поставки чая в Россию

2026-04-18T00:46+0300

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869245654.jpg?1776462415

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Танзанийские экспортеры хотели бы увеличить поставки чая в Россию и настроены оптимистично насчет своих перспектив на этом направлении, заявила РИА Новости глава совета по чаю в министерстве сельского хозяйства африканской страны Беатрис Банзи. В разговоре с агентством на полях прошедшей в Москве выставки "Кофе Чай Какао & ХОРЕКА Экспо" Банзи отметила, что сегодня ключевыми рынками для поставок чая из Танзании выступают Британия, Кения, арабские страны, а России в этом списке пока нет. "Однако мы в Москве для того, чтобы расширять рынки сбыта. Мы оптимистично настроены (насчет перспектив наращивания поставок в Россию - ред.), и нам важен этот новый рынок", - сказала собеседница агентства. Она подчеркнула, что уверена в способности продукции из Танзании занять заметную долю на российском чайном рынке. По информации совета по чаю при минсельхозе Танзании, эта страна занимает третье место в Африке по годовому объему производства чая, уступая Руанде и Кении. Из данных за 2023 год следует, что на российский рынок тогда поступило лишь 6% всего танзанийского чайного экспорта, общая стоимость этих поставок составила 1,88 миллиарда долларов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

