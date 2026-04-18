Танзанийские экспортеры хотят увеличить поставки чая в Россию - 18.04.2026, ПРАЙМ
Танзанийские экспортеры хотят увеличить поставки чая в Россию
2026-04-18T00:46+0300
Сельское хозяйство, РОССИЯ, Экономика, ТАНЗАНИЯ, МОСКВА, Кения
00:46 18.04.2026
 
Танзанийские экспортеры хотят увеличить поставки чая в Россию

Глава совета по чаю Банзи: танзанийские экспортеры хотят увеличить поставки в Россию

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Танзанийские экспортеры хотели бы увеличить поставки чая в Россию и настроены оптимистично насчет своих перспектив на этом направлении, заявила РИА Новости глава совета по чаю в министерстве сельского хозяйства африканской страны Беатрис Банзи.
В разговоре с агентством на полях прошедшей в Москве выставки "Кофе Чай Какао & ХОРЕКА Экспо" Банзи отметила, что сегодня ключевыми рынками для поставок чая из Танзании выступают Британия, Кения, арабские страны, а России в этом списке пока нет.
"Однако мы в Москве для того, чтобы расширять рынки сбыта. Мы оптимистично настроены (насчет перспектив наращивания поставок в Россию - ред.), и нам важен этот новый рынок", - сказала собеседница агентства.
Она подчеркнула, что уверена в способности продукции из Танзании занять заметную долю на российском чайном рынке.
По информации совета по чаю при минсельхозе Танзании, эта страна занимает третье место в Африке по годовому объему производства чая, уступая Руанде и Кении. Из данных за 2023 год следует, что на российский рынок тогда поступило лишь 6% всего танзанийского чайного экспорта, общая стоимость этих поставок составила 1,88 миллиарда долларов.
 
