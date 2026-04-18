Вице-премьер Италии призвал ЕС вернуться к закупкам российского газа

Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини вновь выступил за возобновление поставок энергоресурсов из России. | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T23:33+0300

газ

нефть

ближний восток

италия

вашингтон

урсула фон дер ляйен

ес

мировая экономика

РИМ, 18 апр – ПРАЙМ. Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини вновь выступил за возобновление поставок энергоресурсов из России. "CША только что приостановили действие санкций, блокирующих торговлю и закупки российской нефти, до 16 мая. Это сделала не какая-то маленькая бывшая советская республика, а крупнейшая в мире демократия", - заявил он, выступая в Милане на митинге правых партий ЕС "Патриоты за Европу". "Если это Вашингтон сделает, я считаю, что Брюссель тоже должен вместо закрытия заводов, школ и больниц давайте вернемся к закупкам газа и нефти по всему миру, включая Россию, поскольку мы не воюем с Россией", - сказал Сальвини. Ранее политик и его партия неоднократно высказывались за возобновление поставок углеводородов из России на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Выступая на площади Дуомо, Сальвини заверил, что энергокризис не приведет к закрытию "школ и фабрик, чтобы рабочие остались дома". Политик также подверг критике предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по борьбе с энергетическим кризисом, назвав их "новым локдауном". "Европейская комиссия заявляет, что для решения проблемы высоких цен на дизельное топливо, электроэнергию и газ нам необходимо меньше работать, меньше путешествовать, выключать отопление, не пользоваться кондиционерами, выключать свет и меньше освещать наши города", - пояснил лидер "Лиги". Также он призвал приостановить действие правил Пакта стабильности, ограничивающих дефицит бюджета к ВВП, обвинив их в ограничении роста итальянской экономики, "идеологического монстра, называемого "зеленым курсом". В понедельник фон дер Ляйен признала, что конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива уже оказывает огромное негативное влияние на экономику ЕС. Сообщество из-за роста цен за полтора месяца дополнительно потратило на топливо более 20 миллиардов евро.

