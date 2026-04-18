Вице-премьер Италии призвал ЕС вернуться к закупкам российского газа - 18.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260418/es-869259921.html
Вице-премьер Италии призвал ЕС вернуться к закупкам российского газа
Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини вновь выступил за возобновление поставок энергоресурсов из России. | 18.04.2026, ПРАЙМ
газ
нефть
ближний восток
италия
вашингтон
урсула фон дер ляйен
ес
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1b/867872104_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_bd37f53434cb5a863bda5ee972d99411.jpg
РИМ, 18 апр – ПРАЙМ. Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини вновь выступил за возобновление поставок энергоресурсов из России. "CША только что приостановили действие санкций, блокирующих торговлю и закупки российской нефти, до 16 мая. Это сделала не какая-то маленькая бывшая советская республика, а крупнейшая в мире демократия", - заявил он, выступая в Милане на митинге правых партий ЕС "Патриоты за Европу". "Если это Вашингтон сделает, я считаю, что Брюссель тоже должен вместо закрытия заводов, школ и больниц давайте вернемся к закупкам газа и нефти по всему миру, включая Россию, поскольку мы не воюем с Россией", - сказал Сальвини. Ранее политик и его партия неоднократно высказывались за возобновление поставок углеводородов из России на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Выступая на площади Дуомо, Сальвини заверил, что энергокризис не приведет к закрытию "школ и фабрик, чтобы рабочие остались дома". Политик также подверг критике предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по борьбе с энергетическим кризисом, назвав их "новым локдауном". "Европейская комиссия заявляет, что для решения проблемы высоких цен на дизельное топливо, электроэнергию и газ нам необходимо меньше работать, меньше путешествовать, выключать отопление, не пользоваться кондиционерами, выключать свет и меньше освещать наши города", - пояснил лидер "Лиги". Также он призвал приостановить действие правил Пакта стабильности, ограничивающих дефицит бюджета к ВВП, обвинив их в ограничении роста итальянской экономики, "идеологического монстра, называемого "зеленым курсом". В понедельник фон дер Ляйен признала, что конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива уже оказывает огромное негативное влияние на экономику ЕС. Сообщество из-за роста цен за полтора месяца дополнительно потратило на топливо более 20 миллиардов евро.
https://1prime.ru/20260327/es-868690869.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/02/1b/867872104_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_9d2233f770275fbf113998492992b7f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Вице-премьер Италии Сальвини выступил за возобновление поставок энергоресурсов из России

© AP Photo / Sven KaestnerСтанция нефтепровода
Станция нефтепровода - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2026
Станция нефтепровода. Архивное фото
© AP Photo / Sven Kaestner
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала