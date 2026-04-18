Вице-премьер Италии призвал ЕС вернуться к закупкам российского газа
Вице-премьер Италии призвал ЕС вернуться к закупкам российского газа - 18.04.2026, ПРАЙМ
Вице-премьер Италии призвал ЕС вернуться к закупкам российского газа
Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини вновь выступил за возобновление поставок энергоресурсов из России. | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T23:33+0300
2026-04-18T23:33+0300
2026-04-18T23:33+0300
РИМ, 18 апр – ПРАЙМ. Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини вновь выступил за возобновление поставок энергоресурсов из России. "CША только что приостановили действие санкций, блокирующих торговлю и закупки российской нефти, до 16 мая. Это сделала не какая-то маленькая бывшая советская республика, а крупнейшая в мире демократия", - заявил он, выступая в Милане на митинге правых партий ЕС "Патриоты за Европу". "Если это Вашингтон сделает, я считаю, что Брюссель тоже должен вместо закрытия заводов, школ и больниц давайте вернемся к закупкам газа и нефти по всему миру, включая Россию, поскольку мы не воюем с Россией", - сказал Сальвини. Ранее политик и его партия неоднократно высказывались за возобновление поставок углеводородов из России на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Выступая на площади Дуомо, Сальвини заверил, что энергокризис не приведет к закрытию "школ и фабрик, чтобы рабочие остались дома". Политик также подверг критике предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по борьбе с энергетическим кризисом, назвав их "новым локдауном". "Европейская комиссия заявляет, что для решения проблемы высоких цен на дизельное топливо, электроэнергию и газ нам необходимо меньше работать, меньше путешествовать, выключать отопление, не пользоваться кондиционерами, выключать свет и меньше освещать наши города", - пояснил лидер "Лиги". Также он призвал приостановить действие правил Пакта стабильности, ограничивающих дефицит бюджета к ВВП, обвинив их в ограничении роста итальянской экономики, "идеологического монстра, называемого "зеленым курсом". В понедельник фон дер Ляйен признала, что конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива уже оказывает огромное негативное влияние на экономику ЕС. Сообщество из-за роста цен за полтора месяца дополнительно потратило на топливо более 20 миллиардов евро.
ближний восток
италия
вашингтон
газ, нефть, ближний восток, италия, вашингтон, урсула фон дер ляйен, ес, мировая экономика
Газ, Нефть, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, ИТАЛИЯ, ВАШИНГТОН, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Мировая экономика
Вице-премьер Италии призвал ЕС вернуться к закупкам российского газа
Вице-премьер Италии Сальвини выступил за возобновление поставок энергоресурсов из России
РИМ, 18 апр – ПРАЙМ. Вице-премьер Италии, министр транспорта и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини вновь выступил за возобновление поставок энергоресурсов из России.
"CША только что приостановили действие санкций, блокирующих торговлю и закупки российской нефти, до 16 мая. Это сделала не какая-то маленькая бывшая советская республика, а крупнейшая в мире демократия", - заявил он, выступая в Милане на митинге правых партий ЕС
"Патриоты за Европу".
"Если это Вашингтон
сделает, я считаю, что Брюссель
тоже должен вместо закрытия заводов, школ и больниц давайте вернемся к закупкам газа и нефти по всему миру, включая Россию, поскольку мы не воюем с Россией", - сказал Сальвини.
Ранее политик и его партия неоднократно высказывались за возобновление поставок углеводородов из России на фоне конфликта на Ближнем Востоке
.
Выступая на площади Дуомо, Сальвини заверил, что энергокризис не приведет к закрытию "школ и фабрик, чтобы рабочие остались дома".
Политик также подверг критике предложения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен
по борьбе с энергетическим кризисом, назвав их "новым локдауном".
"Европейская комиссия заявляет, что для решения проблемы высоких цен на дизельное топливо, электроэнергию и газ нам необходимо меньше работать, меньше путешествовать, выключать отопление, не пользоваться кондиционерами, выключать свет и меньше освещать наши города", - пояснил лидер "Лиги".
Также он призвал приостановить действие правил Пакта стабильности, ограничивающих дефицит бюджета к ВВП, обвинив их в ограничении роста итальянской экономики, "идеологического монстра, называемого "зеленым курсом".
В понедельник фон дер Ляйен признала, что конфликт на Ближнем Востоке и перекрытие Ормузского пролива
уже оказывает огромное негативное влияние на экономику ЕС. Сообщество из-за роста цен за полтора месяца дополнительно потратило на топливо более 20 миллиардов евро.
