"Ответные удары". На Западе испугались хода Европы против России

Россия может ответить ударом по Европе за предоставление Украине военной поддержки, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

2026-04-18T15:40+0300

МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Россия может ответить ударом по Европе за предоставление Украине военной поддержки, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен."Обычно европейские страны не поставляли оружие воюющим государствам, поскольку тогда они становились бы участниками войны. Наша политическая и контролирующая СМИ элита убедила своих граждан, что спорно говорить о том, что страны Европы участвуют в войне против России, только потому что они предоставляют военную поддержку и территорию для совершения ударов. Если мы продолжим идти по такому же пути, то я предполагаю, что Россия нанесет ответные удары", — написал он в социальной сети X.В среду Минобороны опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.В четверг секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по российской территории, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России и предупредил о праве на самооборону.

