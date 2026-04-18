Ирак планирует возобновить экспорт нефти со всех месторождений
2026-04-18T14:01+0300
БЕЙРУТ, 18 апр — ПРАЙМ. Ирак планирует в ближайшие дни возобновить экспорт нефти со всех месторождений, что должно способствовать стабилизации ситуации и обеспечению внутреннего рынка, заявили в министерстве нефти Ирака в субботу. "Мы связались с перевозчиками и крупными компаниями для заключения контрактов на экспорт нефти, двери открыты для всех компаний. В ближайшие дни мы возобновим экспорт, все месторождения готовы", — заявил официальный представитель министерства нефти Ирака Сахиб Баззун иракскому национальному агентству INA. По словам представителя, власти также продолжат развивать альтернативные экспортные направления для увеличения поставок нефти и мазута. "Ускорение экспорта способствует стабильности, а также обеспечивает поступления в бюджет, поддерживает производство нефтепродуктов внутри страны и покрывает потребности внутреннего рынка в сжиженном и сухом газе для работы электростанций", — отметил он. Ранее министерство транспорта Ирака сообщило, что порты Басры приняли крупный танкер для загрузки двух миллионов баррелей нефти впервые с момента объявления об открытии Ормузского пролива.
https://1prime.ru/20260325/smi-868618820.html
Ирак в ближайшие дни возобновит экспорт нефти со всех месторождений
