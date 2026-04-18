https://1prime.ru/20260418/iran-869256215.html
Трамп пообещал к концу субботы информацию о переговорах с Ираном
2026-04-18T17:18+0300
нефть
сша
иран
исламабад
дональд трамп
ири
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_0:30:3071:1757_1920x0_80_0_0_f73e60827fd8f7923a2ab1c84780695d.jpg
ВАШИНГТОН, 18 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал к концу субботы информацию о ходе переговоров Штатов и Ирана. Портал Axios в пятницу написал, что второй раунд американо-иранских переговоров может пройти в Исламабаде уже в воскресенье. В тот же день Трамп заявил, что США могут заключить сделку с Ираном в течение "одного-двух дней", а встреча с ИРИ якобы может пройти на выходных. "У нас будет некоторая информация к концу дня (о переговорах США и Ирана - ред.)", - сказал американский лидер в Белом доме.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367748_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_b2a730178b97a0b0257cbc1a399d0af0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Трамп пообещал к концу 18 апреля новую информацию о переговорах США и Ирана