Трамп пообещал к концу субботы информацию о переговорах с Ираном - 18.04.2026, ПРАЙМ
Трамп пообещал к концу субботы информацию о переговорах с Ираном
ВАШИНГТОН, 18 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал к концу субботы информацию о ходе переговоров Штатов и Ирана. Портал Axios в пятницу написал, что второй раунд американо-иранских переговоров может пройти в Исламабаде уже в воскресенье. В тот же день Трамп заявил, что США могут заключить сделку с Ираном в течение "одного-двух дней", а встреча с ИРИ якобы может пройти на выходных. "У нас будет некоторая информация к концу дня (о переговорах США и Ирана - ред.)", - сказал американский лидер в Белом доме.
17:18 18.04.2026
 
ВАШИНГТОН, 18 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пообещал к концу субботы информацию о ходе переговоров Штатов и Ирана.
Портал Axios в пятницу написал, что второй раунд американо-иранских переговоров может пройти в Исламабаде уже в воскресенье. В тот же день Трамп заявил, что США могут заключить сделку с Ираном в течение "одного-двух дней", а встреча с ИРИ якобы может пройти на выходных.
"У нас будет некоторая информация к концу дня (о переговорах США и Ирана - ред.)", - сказал американский лидер в Белом доме.
