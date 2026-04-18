"Они смеются": президент Польши крупно опозорился в прямом эфире - 18.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260418/polsha-869248068.html
"Они смеются": президент Польши крупно опозорился в прямом эфире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858122711_0:128:1638:1049_1920x0_80_0_0_e8128cd360a82153fc466e0831bc2dbd.jpg
МОСКВА, 18 апреля — ПРАЙМ. В польском издании Fakt сообщается, что президент Польши Кароль Навроцкий случайно обронил пакетик со снюсом во время передачи, посвященной обсуждению запрета на это вещество.В эфире Kanal Zero, в рамках кампании по борьбе с запрещёнными веществами, Навроцкий выронил пакетик со снюсом. Ситуация вызвала смех у зрителей, после чего ведущий передачи Роберт Мазурек поднял пакетик. "Они смеются над тем, что я подал снюс президенту", — сказал он.По мнению издания, привычка Навроцкого к снюсу может подорвать доверие его избирателей. "Проект закона о здравоохранении направлен на запрет снюса и одноразовых электронных сигарет", — отмечается в статье. Журналисты неоднократно отмечали, что Навроцкий, предположительно, пользуется снюсом на публичных мероприятиях, включая дебаты перед выборами. СМИ, в том числе польские, ранее обращали внимание на видеоролик, где, как утверждается, польский президент при посещении мероприятий на уровне ООН использовал несколько порций снюса из коробки, переданной ему помощником. В октябре 2025 года Навроцкий заявил, что часто обращается за советами к духу Юзефа Пилсудского, известного своим антироссийским и антисоветским настроением. В ранее данном интервью он упомянул, что не считает свою зависимость от снюса поводом для скандала, но обещал отказаться от этой привычки в будущем.
https://1prime.ru/20251220/polsha-865738497.html
https://1prime.ru/20260318/polsha-868403807.html
https://1prime.ru/20251001/polsha-863023632.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858122711_0:0:1638:1229_1920x0_80_0_0_a5a121d1fe9fb9f38f4fd2a0260b47f6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
05:26 18.04.2026
 
© Фото : Official social media page of Karol NawrockiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2026
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
© Фото : Official social media page of Karol Nawrocki
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 18 апреля — ПРАЙМ. В польском издании Fakt сообщается, что президент Польши Кароль Навроцкий случайно обронил пакетик со снюсом во время передачи, посвященной обсуждению запрета на это вещество.
В эфире Kanal Zero, в рамках кампании по борьбе с запрещёнными веществами, Навроцкий выронил пакетик со снюсом. Ситуация вызвала смех у зрителей, после чего ведущий передачи Роберт Мазурек поднял пакетик.
Президент Польши Кароль Навроцкий - ПРАЙМ, 1920, 20.12.2025
В Польше раскрыли, зачем Навроцкий убрал стол перед встречей с Зеленским
20 декабря 2025, 06:47
"Они смеются над тем, что я подал снюс президенту", — сказал он.
По мнению издания, привычка Навроцкого к снюсу может подорвать доверие его избирателей.
"Проект закона о здравоохранении направлен на запрет снюса и одноразовых электронных сигарет", — отмечается в статье.
Президент Польши Кароль Навроцкий - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2026
В Польше разгорелся скандал из-за оскорбления Навроцкого украинцем
18 марта, 05:49
Журналисты неоднократно отмечали, что Навроцкий, предположительно, пользуется снюсом на публичных мероприятиях, включая дебаты перед выборами. СМИ, в том числе польские, ранее обращали внимание на видеоролик, где, как утверждается, польский президент при посещении мероприятий на уровне ООН использовал несколько порций снюса из коробки, переданной ему помощником.
В октябре 2025 года Навроцкий заявил, что часто обращается за советами к духу Юзефа Пилсудского, известного своим антироссийским и антисоветским настроением. В ранее данном интервью он упомянул, что не считает свою зависимость от снюса поводом для скандала, но обещал отказаться от этой привычки в будущем.
Навроцкий поставил Зеленского на место после слов о России
1 октября 2025, 07:15
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала