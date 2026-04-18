"Они смеются": президент Польши крупно опозорился в прямом эфире
Fakt: президент Польши Навроцкий выронил пакетик со снюсом во время прямого эфира
© Фото : Official social media page of Karol NawrockiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
МОСКВА, 18 апреля — ПРАЙМ. В польском издании Fakt сообщается, что президент Польши Кароль Навроцкий случайно обронил пакетик со снюсом во время передачи, посвященной обсуждению запрета на это вещество.
В эфире Kanal Zero, в рамках кампании по борьбе с запрещёнными веществами, Навроцкий выронил пакетик со снюсом. Ситуация вызвала смех у зрителей, после чего ведущий передачи Роберт Мазурек поднял пакетик.
"Они смеются над тем, что я подал снюс президенту", — сказал он.
По мнению издания, привычка Навроцкого к снюсу может подорвать доверие его избирателей.
"Проект закона о здравоохранении направлен на запрет снюса и одноразовых электронных сигарет", — отмечается в статье.
Журналисты неоднократно отмечали, что Навроцкий, предположительно, пользуется снюсом на публичных мероприятиях, включая дебаты перед выборами. СМИ, в том числе польские, ранее обращали внимание на видеоролик, где, как утверждается, польский президент при посещении мероприятий на уровне ООН использовал несколько порций снюса из коробки, переданной ему помощником.
В октябре 2025 года Навроцкий заявил, что часто обращается за советами к духу Юзефа Пилсудского, известного своим антироссийским и антисоветским настроением. В ранее данном интервью он упомянул, что не считает свою зависимость от снюса поводом для скандала, но обещал отказаться от этой привычки в будущем.