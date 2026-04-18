Продление снятия санкций с нефти затронет свыше 100 миллионов баррелей

Продление снятия санкций с нефти РФ затронет свыше 100 миллионов баррелей нефти в пути, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ),... | 18.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-18T06:12+0300

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Продление снятия санкций с нефти РФ затронет свыше 100 миллионов баррелей нефти в пути, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В субботу Дмитриев, комментируя возобновление министерством финансов США лицензии на продажу российской нефти, сообщил, что Россия продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам. Он также подчеркнул, что продление вызовет "крайнее беспокойство, истерику и вой" у поджигателей войны в ЕС и Британии. "Продление снятия санкций на российскую нефть в транзите еще на 30 дней, против которого яро выступали все поджигатели войны, как и в прошлый раз затронет свыше 100 миллионов баррелей нефти в пути", - написал Дмитриев в Telegram-канале. Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.

нефть, сша, рф, кирилл дмитриев, минфин сша, ес