Продление снятия санкций с нефти затронет свыше 100 миллионов баррелей
2026-04-18T06:12+0300
Дмитриев: продление снятия санкций с нефти затронет свыше 100 миллионов баррелей
МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Продление снятия санкций с нефти РФ затронет свыше 100 миллионов баррелей нефти в пути, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
В субботу Дмитриев, комментируя возобновление министерством финансов США лицензии на продажу российской нефти, сообщил, что Россия продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам. Он также подчеркнул, что продление вызовет "крайнее беспокойство, истерику и вой" у поджигателей войны в ЕС и Британии.
"Продление снятия санкций на российскую нефть в транзите еще на 30 дней, против которого яро выступали все поджигатели войны, как и в прошлый раз затронет свыше 100 миллионов баррелей нефти в пути", - написал Дмитриев в Telegram-канале.
Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.