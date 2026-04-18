В РФПИ прокомментировали продление снятия санкций с российской нефти - 18.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
В РФПИ прокомментировали продление снятия санкций с российской нефти
Продление снятия санкций с российской нефти вызовет "крайнее беспокойство, истерику и вой" у поджигателей войны в ЕС и Британии, сообщил глава Российского фонда | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T05:54+0300
2026-04-18T06:30+0300
05:54 18.04.2026 (обновлено: 06:30 18.04.2026)
 
В РФПИ прокомментировали продление снятия санкций с российской нефти

Дмитриев: продление снятия санкций с российской нефти вызовет вой в ЕС и Британии

МОСКВА, 18 апр - ПРАЙМ. Продление снятия санкций с российской нефти вызовет "крайнее беспокойство, истерику и вой" у поджигателей войны в ЕС и Британии, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Ранее в субботу Дмитриев, комментируя возобновление министерством финансов США лицензии на продажу российской нефти, сообщил, что Россия продолжает взаимодействие с США по экономическим и энергетическим вопросам.
"Продление снятия санкций с российской нефти, безусловно, вызовет крайнее беспокойство, истерику и вой у поджигателей войны в ЕС и Британии", - написал Дмитриев в Telegram-канале.
Он добавил, что многие страны, включая США, все лучше понимают роль российских нефти и газа для стабильности мировой экономики. Глава РФПИ считает, что санкции против России "неэффективны и деструктивны".
Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
 
БИР-Аналитик, Информационные ленты, Раскрытие информации, Вестник золотопромышленника — продукты Прайм для бизнеса.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
