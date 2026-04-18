Аналитик объяснил, почему власти не мешают укреплению рубля

2026-04-18T02:02+0300

МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Крепкий рубль имеет как плюсы для экономики, так и серьезные минусы для бюджета и экспортеров. О том, почему укрепление национальной валюты продолжается и что будет с курсом дальше, агентству “Прайм” рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.По словам эксперта, для бюджета РФ крепкий рубль невыгоден: в этом случае баррель нефти в пересчёте на рубли стоит меньше. Однако для Банка России сильный рубль — важный фактор сдерживания инфляции.Среди преимуществ: снижение инфляционных ожиданий, меньшее обесценивание доходов населения, рост доверия к рублю со стороны зарубежных импортёров. Минусы: экспортная продукция России становится дороже в долларовом выражении, что может подтолкнуть покупателей к переключению на других поставщиков, а также снижение рублёвой выручки и чистой прибыли экспортёров, особенно нефтегазового сектора."Укрепление рубля в этом году связано с несколькими факторами: высокой ключевой ставкой ЦБ, взлётом цен на нефть, отсутствием Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила, значительным притоком валютной выручки со стороны экспортеров, а также переносом обсуждения очередного пакета санкций ЕС", — пояснил Шнейдерман.В краткосрочной перспективе доллар может продолжить движение в диапазоне 75–80 рублей. Среднесрочный коридор во втором квартале составляет 74,5–83 рубля. При этом не исключено расширение диапазона по нижней границе в направлении 70–72 рублей.“Во втором полугодии по мере смягчения денежно-кредитных условий и восстановления спроса на импорт курс способен вернуться в диапазон 78–84 рублей за доллар”, - заключил Шнейдерман.

https://1prime.ru/20260416/aksakov-869211014.html

