Аналитик объяснил, почему власти не мешают укреплению рубля
Крепкий рубль имеет как плюсы для экономики, так и серьезные минусы для бюджета и экспортеров. О том, почему укрепление национальной валюты продолжается и что... | 18.04.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260416/aksakov-869211014.html
Шнейдерман: крепкий рубль невыгоден бюджету, но нужен для борьбы с инфляцией
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Крепкий рубль имеет как плюсы для экономики, так и серьезные минусы для бюджета и экспортеров. О том, почему укрепление национальной валюты продолжается и что будет с курсом дальше, агентству “Прайм” рассказал руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
По словам эксперта, для бюджета РФ крепкий рубль невыгоден: в этом случае баррель нефти в пересчёте на рубли стоит меньше. Однако для Банка России сильный рубль — важный фактор сдерживания инфляции.
Доллар не упадет ниже 70 рублей, считает депутат Госдумы
Среди преимуществ: снижение инфляционных ожиданий, меньшее обесценивание доходов населения, рост доверия к рублю со стороны зарубежных импортёров. Минусы: экспортная продукция России становится дороже в долларовом выражении, что может подтолкнуть покупателей к переключению на других поставщиков, а также снижение рублёвой выручки и чистой прибыли экспортёров, особенно нефтегазового сектора.
"Укрепление рубля в этом году связано с несколькими факторами: высокой ключевой ставкой ЦБ, взлётом цен на нефть, отсутствием Минфина на валютном рынке в рамках бюджетного правила, значительным притоком валютной выручки со стороны экспортеров, а также переносом обсуждения очередного пакета санкций ЕС", — пояснил Шнейдерман.
В краткосрочной перспективе доллар может продолжить движение в диапазоне 75–80 рублей. Среднесрочный коридор во втором квартале составляет 74,5–83 рубля. При этом не исключено расширение диапазона по нижней границе в направлении 70–72 рублей.
“Во втором полугодии по мере смягчения денежно-кредитных условий и восстановления спроса на импорт курс способен вернуться в диапазон 78–84 рублей за доллар”, - заключил Шнейдерман.