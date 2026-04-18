В США ответили на предостережение России в адрес Европы
2026-04-18T15:39+0300
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. США не будут помогать Европе, если Россия ударит по украинским объектам по производству БПЛА на ее территории, заявил американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер."Штаты лучше всех знают о том, как лезть на рожон. И сейчас это делают европейцы. И если Россия им за это ответит, то вряд ли США им помогут. На самом деле мне кажется, что Трамп им скажет, что они сами в этом виноваты", — сказал он в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Диесена.Риттер также предположил, что Россия таким образом проверит сплоченность Североатлантического альянса, который и так уже разваливается.В среду Минобороны опубликовало данные, согласно которым предприятия украинских компаний, производящих БПЛА и комплектующие для них, расположены на территории восьми стран Европы.Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал эту публикацию реестром потенциальных законных целей ВС России.В Кремле неоднократно отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
