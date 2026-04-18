США профинансируют модернизацию румынской АЭС

2026-04-18T18:25+0300

КИШИНЕВ, 18 апр - ПРАЙМ. Румыния обеспечила инвестиции в размере около 3,5 миллиардов долларов в энергетические проекты, в том числе модернизацию румынской АЭС, по итогам переговоров в Вашингтоне, заявил в субботу министр энергетики страны Богдан Иван. Визит румынской делегации в Вашингтон для участия в весенней сессии Всемирного банка и МВФ прошел в пятницу в рамках стратегии по укреплению энергобезопасности государства. На фоне региональной нестабильности Румыния стремится диверсифицировать источники поставок и генерации, рассматривая технологическое и финансовое партнерство с США как ключевой элемент этой политики. "Мы конкретно продвинулись в атомной энергетике: финансирование до 3 миллиардов долларов для модернизации первого энергоблока на АЭС в Чернаводэ. Продолжаются переговоры о финансировании третьего и четвертого энергоблоков, в том числе с Эксимбанком США", - написал глава минэка на станице в соцсети Facebook*. Румыния получила прямую поддержку проектов в Черном море: по газотранспортной инфраструктуре и укреплению роли страны в регионе, добавил министр. "Также мы обеспечили финансирование в размере 495 миллионов долларов развития газотранспортной сети и региональных взаимных подключений", - уточнил глава министерства. Министр сообщил, что важным пунктом переговоров стало обсуждение полученного в среду официального разрешения на возобновление закупки сырья и проведение платежей от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США для НПЗ Petrotel, принадлежащего российской компании "Лукойл". "Petrotel обеспечивает 21% национального производства. С его перезапуском мы сможем полностью покрыть потребности в бензине и более 60% потребления дизельного топлива", - подчеркнул глава минэка. Полученное разрешение выводит финансовые операции завода из-под режима "автоматической блокировки", которую ранее применяли международные банки из-за санкций против "Лукойла". Документ дает правовые гарантии контрагентам Petrotel. Чернаводская АЭС - единственная атомная станция государства. Проекты ее расширения обсуждаются с начала 2010-х годов, а активная фаза переговоров с международными партнерами возобновилась после 2022 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

