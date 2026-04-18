https://1prime.ru/20260418/ssha-869256701.html
США профинансируют модернизацию румынской АЭС
Румыния обеспечила инвестиции в размере около 3,5 миллиардов долларов в энергетические проекты, в том числе модернизацию румынской АЭС, по итогам переговоров в... | 18.04.2026, ПРАЙМ
газ
румыния
вашингтон
сша
лукойл
всемирный банк
мвф
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/34/841393465_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cee791981100e8f05ed4283802411058.jpg
КИШИНЕВ, 18 апр - ПРАЙМ. Румыния обеспечила инвестиции в размере около 3,5 миллиардов долларов в энергетические проекты, в том числе модернизацию румынской АЭС, по итогам переговоров в Вашингтоне, заявил в субботу министр энергетики страны Богдан Иван. Визит румынской делегации в Вашингтон для участия в весенней сессии Всемирного банка и МВФ прошел в пятницу в рамках стратегии по укреплению энергобезопасности государства. На фоне региональной нестабильности Румыния стремится диверсифицировать источники поставок и генерации, рассматривая технологическое и финансовое партнерство с США как ключевой элемент этой политики. "Мы конкретно продвинулись в атомной энергетике: финансирование до 3 миллиардов долларов для модернизации первого энергоблока на АЭС в Чернаводэ. Продолжаются переговоры о финансировании третьего и четвертого энергоблоков, в том числе с Эксимбанком США", - написал глава минэка на станице в соцсети Facebook*. Румыния получила прямую поддержку проектов в Черном море: по газотранспортной инфраструктуре и укреплению роли страны в регионе, добавил министр. "Также мы обеспечили финансирование в размере 495 миллионов долларов развития газотранспортной сети и региональных взаимных подключений", - уточнил глава министерства. Министр сообщил, что важным пунктом переговоров стало обсуждение полученного в среду официального разрешения на возобновление закупки сырья и проведение платежей от управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США для НПЗ Petrotel, принадлежащего российской компании "Лукойл". "Petrotel обеспечивает 21% национального производства. С его перезапуском мы сможем полностью покрыть потребности в бензине и более 60% потребления дизельного топлива", - подчеркнул глава минэка. Полученное разрешение выводит финансовые операции завода из-под режима "автоматической блокировки", которую ранее применяли международные банки из-за санкций против "Лукойла". Документ дает правовые гарантии контрагентам Petrotel. Чернаводская АЭС - единственная атомная станция государства. Проекты ее расширения обсуждаются с начала 2010-х годов, а активная фаза переговоров с международными партнерами возобновилась после 2022 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
румыния
вашингтон
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/34/841393465_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_072801f2ba309c18c8ac19ccb8b442a5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
США профинансируют модернизацию румынской АЭС на $3 млрд
