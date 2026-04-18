https://1prime.ru/20260418/zelenskiy-869258108.html

"Десятки тысяч". На Украине удивились планам Зеленского по ВСУ

План Владимира Зеленского по депортации украинцев из стран Евросоюза для пополнения рядов ВСУ провалится, пишет "Страна.ua".

спецоперация на украине

украина

германия

берлин

владимир зеленский

фридрих мерц

всу

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg

МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. План Владимира Зеленского по депортации украинцев из стран Евросоюза для пополнения рядов ВСУ провалится, пишет "Страна.ua"."Тема с депортацией уже обсуждается давно как один из способов осуществить угрозу "вернуть мужчин в Украину". Однако в реальности для этих целей в массовом порядке она использоваться не может. <…> Трудно представить, что через механизм депортации на Украину начнут тысячами или десятками тысяч отправлять мужчин", — говорится в публикации.Издание отмечает, что высылка нелегалов действительно может быть быстрой, но для тех, кто законно находится на территории ЕС (как украинским беженцы), процедура куда более сложная: ""от фонаря" лишить статуса человека не могут - европейская система так не работает".По мнению "Страны.ua", украинцев могут чаще подвергать процедуре депортации, если будет дана установка более жестко подходить именно к мужчинам в случае совершения ими правонарушений в европейских странах.Зеленский во время визита в Берлин 14 апреля заявил, что хочет вернуть из Германии сбежавших украинцев призывного возраста из-за нехватки военных на фронте. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал это стремление.Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

