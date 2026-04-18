"Десятки тысяч". На Украине удивились планам Зеленского по ВСУ - 18.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Десятки тысяч". На Украине удивились планам Зеленского по ВСУ
"Десятки тысяч". На Украине удивились планам Зеленского по ВСУ - 18.04.2026, ПРАЙМ
"Десятки тысяч". На Украине удивились планам Зеленского по ВСУ
План Владимира Зеленского по депортации украинцев из стран Евросоюза для пополнения рядов ВСУ провалится, пишет "Страна.ua". | 18.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-18T22:02+0300
2026-04-18T22:02+0300
спецоперация на украине
украина
германия
берлин
владимир зеленский
фридрих мерц
всу
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. План Владимира Зеленского по депортации украинцев из стран Евросоюза для пополнения рядов ВСУ провалится, пишет "Страна.ua"."Тема с депортацией уже обсуждается давно как один из способов осуществить угрозу "вернуть мужчин в Украину". Однако в реальности для этих целей в массовом порядке она использоваться не может. &lt;…&gt; Трудно представить, что через механизм депортации на Украину начнут тысячами или десятками тысяч отправлять мужчин", — говорится в публикации.Издание отмечает, что высылка нелегалов действительно может быть быстрой, но для тех, кто законно находится на территории ЕС (как украинским беженцы), процедура куда более сложная: ""от фонаря" лишить статуса человека не могут - европейская система так не работает".По мнению "Страны.ua", украинцев могут чаще подвергать процедуре депортации, если будет дана установка более жестко подходить именно к мужчинам в случае совершения ими правонарушений в европейских странах.Зеленский во время визита в Берлин 14 апреля заявил, что хочет вернуть из Германии сбежавших украинцев призывного возраста из-за нехватки военных на фронте. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал это стремление.Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
украина
германия
берлин
ПРАЙМ
украина, германия, берлин, владимир зеленский, фридрих мерц, всу, ес
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Берлин, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, ВСУ, ЕС
22:02 18.04.2026
 
"Десятки тысяч". На Украине удивились планам Зеленского по ВСУ

На Украине заявили, что план Зеленского по депортации украинцев из Европы провалится

МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. План Владимира Зеленского по депортации украинцев из стран Евросоюза для пополнения рядов ВСУ провалится, пишет "Страна.ua".
"Тема с депортацией уже обсуждается давно как один из способов осуществить угрозу "вернуть мужчин в Украину". Однако в реальности для этих целей в массовом порядке она использоваться не может. <…> Трудно представить, что через механизм депортации на Украину начнут тысячами или десятками тысяч отправлять мужчин", — говорится в публикации.
Издание отмечает, что высылка нелегалов действительно может быть быстрой, но для тех, кто законно находится на территории ЕС (как украинским беженцы), процедура куда более сложная: ""от фонаря" лишить статуса человека не могут - европейская система так не работает".
По мнению "Страны.ua", украинцев могут чаще подвергать процедуре депортации, если будет дана установка более жестко подходить именно к мужчинам в случае совершения ими правонарушений в европейских странах.
Зеленский во время визита в Берлин 14 апреля заявил, что хочет вернуть из Германии сбежавших украинцев призывного возраста из-за нехватки военных на фронте. Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал это стремление.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАГЕРМАНИЯБерлинВладимир ЗеленскийФридрих МерцВСУЕС
 
 
