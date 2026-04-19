Райт допустил, что цены на бензин в США до войны в Иране не вернутся
Райт допустил, что цены на бензин в США до войны в Иране не вернутся - 19.04.2026, ПРАЙМ
Райт допустил, что цены на бензин в США до войны в Иране не вернутся
Глава американского минэнерго Крис Райт допустил, что цены на бензин в США в этом году не вернутся к тому уровню, который был до начала конфликта с Ираном. | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T17:44+0300
2026-04-19T17:44+0300
2026-04-19T17:44+0300
ВАШИНГТОН, 19 апр – ПРАЙМ. Глава американского минэнерго Крис Райт допустил, что цены на бензин в США в этом году не вернутся к тому уровню, который был до начала конфликта с Ираном. В ходе интервью телеканалу CNN чиновника спросили, когда цены на бензин для американцев вернутся обратно к уровню ниже трех долларов за галлон (3,8 литра), который наблюдался в США до начала операции против Ирана. "Я не знаю, это может случиться позднее в этом году. Это может не произойти и до следующего года", - ответил Райт.
нефть, сша, иран, cnn
Энергетика, Нефть, США, ИРАН, CNN
Райт допустил, что цены на бензин в США до войны в Иране не вернутся
Глава Минэнерго Райт допустил, что цены на бензин в США до войны в Иране не вернутся