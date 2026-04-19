Министр труда Франции отверг идею сделать 8 марта нерабочим днем

Министр труда Франции Жан-Пьер Фаранду отверг идею сделать Международный женский день 8 марта нерабочим в стране. | 19.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-19T15:26+0300

ПАРИЖ, 19 апр - ПРАЙМ. Министр труда Франции Жан-Пьер Фаранду отверг идею сделать Международный женский день 8 марта нерабочим в стране. Ранее с таким предложением выступила глава ведущего профсоюза Франции "Всеобщая конфедерация труда" Софи Бине. "Как министр труда, я прежде всего хотел бы, чтобы больше французов и француженок работали - я говорю о молодежи и о самых опытных работниках - чтобы Франция могла производить больше, сохранять суверенитет, а также финансировать свою социальную модель", - сказал министр в интервью газете Tribune, комментируя заявления Бине. Глава минтруда также заявил, что разрешение для несетевых пекарен и цветочных магазинов вызывать сотрудников на работу в День труда будет применяться уже с 1 мая 2026 года. Ранее премьер-министр Франции Себастьян Лекорню пообещал, что ряд предприятий сможет вызвать своих сотрудников на работу в праздник 1 мая с их согласия и с двойной оплатой труда. Законопроект о реформировании трудового законодательства в отношении 1 мая предложил экс-премьер страны Габриэль Атталь. Согласно его инициативе, работник смог бы на добровольных началах выйти на работу, и ему была бы гарантирована оплата в двойном размере за труд в праздничный день. Опрос социологической службы Elabe показал, что свыше 60% французов поддержали бы принятие такой меры. Сейчас законодательство Франции предусматривает, что такие предприятия, как пекарни или цветочные магазины, должны быть закрыты в праздник. Они могут открыться 1 мая, но работать там в этот день может только сам владелец бизнеса. Работодатель не имеет права вызвать работника на смену, за это предусмотрен штраф в размере от 750 евро за каждого сотрудника. В то же время это не относится к сферам жизнеобеспечения государства, таким как здравоохранение, полиция и транспорт.

