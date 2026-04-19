https://1prime.ru/20260419/gosty-869261845.html

Основатель Macondo рассказал о комфортных ГОСТах на кофе в России

2026-04-19T02:56+0300

бизнес

россия

рф

санкт-петербург

колумбия

ес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869261845.jpg?1776556560

МОСКВА, 19 апр – ПРАЙМ. ГОСТы на кофе в России не содержат завышенных требований, а потому на местном рынке комфортно работать, рассказал РИА Новости основатель кофейной компании Macondo в Санкт-Петербурге Алехандро Хилон. "Стандарты на кофе (в России - ред.) довольно комфортные. Мы работаем в соответствии с ГОСТами. Соблюдать их совсем несложно: нужно просто выполнять базовые требования", - сообщил он. Собеседник агентства, осуществляющий поставки зеленого кофе из Колумбии в Россию, позитивно оценил, что в РФ для импорта этого товара не требуется готовить большой пакет сопроводительной документации. Хилон отметил, что в случае с обжаренным кофе фитосанитарные требования несколько выше, но это не отменяет того факта, что за счет российских ГОСТов работать в РФ поставщику кофе комфортнее, чем в Евросоюзе или США, где больше ограничений.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

