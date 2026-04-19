Иран предотвратил проход двух танкеров через Ормузский пролив - 19.04.2026, ПРАЙМ
Иран предотвратил проход двух танкеров через Ормузский пролив
2026-04-19T14:31+0300
2026-04-19T14:49+0300
ТЕГЕРАН, 19 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Ирана предотвратили проход двух танкеров под флагами Анголы и Ботсваны через Ормузский пролив, сообщает агентство Tasnim. "По причине продолжения морской блокады Ирана вооруженные силы Ирана сегодня не позволили еще двум нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив", - говорится в сообщении. По информации агентства, танкеры шли под флагами Анголы и Ботсваны, но были вынуждены развернуться из-за действий вооруженных сил исламской республики. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (элитных подразделений ВС) Ирана заявили, что с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США.
https://1prime.ru/20260418/iran-869258957.html
https://1prime.ru/20260419/proliv-869266737.html
14:31 19.04.2026 (обновлено: 14:49 19.04.2026)
 
Иран предотвратил проход двух танкеров через Ормузский пролив

Tasnim: Иран предотвратил проход танкеров из Анголы и Ботсваны через Ормузский пролив

© AP Photo / Altaf QadriТанкеры вблизи Ормузского пролива
Танкеры вблизи Ормузского пролива. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 19 апр - ПРАЙМ. Вооруженные силы Ирана предотвратили проход двух танкеров под флагами Анголы и Ботсваны через Ормузский пролив, сообщает агентство Tasnim.
"По причине продолжения морской блокады Ирана вооруженные силы Ирана сегодня не позволили еще двум нефтяным танкерам пройти через Ормузский пролив", - говорится в сообщении.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - ПРАЙМ, 1920, 18.04.2026
Иран перекрыл Ормуз до полного снятия морской блокады
Вчера, 21:50
По информации агентства, танкеры шли под флагами Анголы и Ботсваны, но были вынуждены развернуться из-за действий вооруженных сил исламской республики.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции (элитных подразделений ВС) Ирана заявили, что с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США.
Танкеры вблизи Ормузского пролива - ПРАЙМ, 1920, 19.04.2026
Новый маршрут нефти через Турцию может обойти Ормузский пролив, пишут СМИ
10:28
 
