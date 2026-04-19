Малайзия рассматривает возможность закупки российской нефти, заявил премьер
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что государственная нефтегазовая компания компания страны Petronas может начать переговоры с Россией о поставках... | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T11:25+0300
КУАЛА-ЛУМПУР, 19 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что государственная нефтегазовая компания компания страны Petronas может начать переговоры с Россией о поставках нефти. По его словам, такой шаг возможен на фоне того, что ряд западных стран, ранее вводивших санкции против Москвы, теперь вновь взаимодействуют с российскими энергетическими рынками из-за экономического давления. "Слава богу, наши отношения с Россией остаются хорошими. Поэтому в текущей ситуации наша команда, включая Petronas, может вести переговоры с Россией, чтобы Россия как дружественная страна покрыла часть наших потребностей", — заявил премьер. Его слова приводит агентство Bernama. Анвар Ибрагим отметил, что геополитическая напряженность с участием Ирана, США и Европы напрямую влияет на мировой транспортный и топливный сектор. "Приоритет отдается внутренним потребностям. Если будет излишек, поможем дружественным странам. Если нет — сосредоточимся на собственных гражданах", — заключил он.
https://1prime.ru/20260419/proliv-869266737.html
https://1prime.ru/20260418/ekonomika-869256365.html
