Малайзия рассматривает возможность закупки российской нефти, заявил премьер - 19.04.2026, ПРАЙМ
Энергетика
Малайзия рассматривает возможность закупки российской нефти, заявил премьер
КУАЛА-ЛУМПУР, 19 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что государственная нефтегазовая компания компания страны Petronas может начать переговоры с Россией о поставках нефти. По его словам, такой шаг возможен на фоне того, что ряд западных стран, ранее вводивших санкции против Москвы, теперь вновь взаимодействуют с российскими энергетическими рынками из-за экономического давления. "Слава богу, наши отношения с Россией остаются хорошими. Поэтому в текущей ситуации наша команда, включая Petronas, может вести переговоры с Россией, чтобы Россия как дружественная страна покрыла часть наших потребностей", — заявил премьер. Его слова приводит агентство Bernama. Анвар Ибрагим отметил, что геополитическая напряженность с участием Ирана, США и Европы напрямую влияет на мировой транспортный и топливный сектор. "Приоритет отдается внутренним потребностям. Если будет излишек, поможем дружественным странам. Если нет — сосредоточимся на собственных гражданах", — заключил он.
11:25 19.04.2026
 
Малайзия рассматривает возможность закупки российской нефти, заявил премьер

Премьер-министр Анвар Ибрагим: Малайзия рассматривает возможность закупки нефти из РФ

КУАЛА-ЛУМПУР, 19 апр — ПРАЙМ. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что государственная нефтегазовая компания компания страны Petronas может начать переговоры с Россией о поставках нефти.
По его словам, такой шаг возможен на фоне того, что ряд западных стран, ранее вводивших санкции против Москвы, теперь вновь взаимодействуют с российскими энергетическими рынками из-за экономического давления.
"Слава богу, наши отношения с Россией остаются хорошими. Поэтому в текущей ситуации наша команда, включая Petronas, может вести переговоры с Россией, чтобы Россия как дружественная страна покрыла часть наших потребностей", — заявил премьер. Его слова приводит агентство Bernama.
Анвар Ибрагим отметил, что геополитическая напряженность с участием Ирана, США и Европы напрямую влияет на мировой транспортный и топливный сектор.
"Приоритет отдается внутренним потребностям. Если будет излишек, поможем дружественным странам. Если нет — сосредоточимся на собственных гражданах", — заключил он.
