Пушков прокомментировал продление США лицензии на продажу нефти из России
Пушков прокомментировал продление США лицензии на продажу нефти из России - 19.04.2026, ПРАЙМ
Пушков прокомментировал продление США лицензии на продажу нефти из России
Продление США лицензии на продажу российской нефти говорит о том, что американский президент Дональд Трамп, в отличие от ЕС, не зациклен на невыполнимой идее... | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T15:39+0300
2026-04-19T15:39+0300
2026-04-19T15:39+0300
нефть
сша
тегеран
дональд трамп
алексей пушков
ес
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Продление США лицензии на продажу российской нефти говорит о том, что американский президент Дональд Трамп, в отличие от ЕС, не зациклен на невыполнимой идее экономического удушения России, считает сенатор Алексей Пушков. В пятницу США выпустили новую лицензию на продажу российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля. Она будет действовать до 16 мая. Снятие запрета не распространяется на транзакции и деятельность, связанные с Тегераном, а также с товарами и услугами иранского происхождения. "Это показательное решение в свете попыток администрации Трампа сдержать рост цен на нефть на мировых рынках. Но не только", - написал политик в Max. По его словам, это и показатель того, что "Трамп, в отличие (от) руководителей ЕС, не зациклен на откровенно неумной и невыполнимой идее экономического удушения России". Пушков также отметил, что санкции были заморожены еще на месяц "вопреки призывам евролидеров и Украины".
сша
тегеран
нефть, сша, тегеран, дональд трамп, алексей пушков, ес
Нефть, США, Тегеран, Дональд Трамп, Алексей Пушков, ЕС
Пушков прокомментировал продление США лицензии на продажу нефти из России
Сенатор Пушков прокомментировал продление США лицензии на продажу нефти из России