Пушков прокомментировал продление США лицензии на продажу нефти из России

2026-04-19T15:39+0300

МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Продление США лицензии на продажу российской нефти говорит о том, что американский президент Дональд Трамп, в отличие от ЕС, не зациклен на невыполнимой идее экономического удушения России, считает сенатор Алексей Пушков. В пятницу США выпустили новую лицензию на продажу российской нефти, загруженной на танкеры до 17 апреля. Она будет действовать до 16 мая. Снятие запрета не распространяется на транзакции и деятельность, связанные с Тегераном, а также с товарами и услугами иранского происхождения. "Это показательное решение в свете попыток администрации Трампа сдержать рост цен на нефть на мировых рынках. Но не только", - написал политик в Max. По его словам, это и показатель того, что "Трамп, в отличие (от) руководителей ЕС, не зациклен на откровенно неумной и невыполнимой идее экономического удушения России". Пушков также отметил, что санкции были заморожены еще на месяц "вопреки призывам евролидеров и Украины".

