Орбан: Венгрия не снимет вето с кредита, пока Украина не запустит "Дружбу"
Брюссель утверждает, что Украина готова с понедельника восстановить поставки российской нефти по "Дружбе", если Венгрия снимет вето на кредит ЕС в пользу Киева...
2026-04-19T18:00+0300
БУДАПЕШТ, 19 апр - ПРАЙМ. Брюссель утверждает, что Украина готова с понедельника восстановить поставки российской нефти по "Дружбе", если Венгрия снимет вето на кредит ЕС в пользу Киева на 90 миллиардов евро, но Будапешт не готов это делать до возобновления транзита, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Через Брюссель мы получили от Украины информацию о готовности возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" уже в понедельник, при условии, что Венгрия перестанет блокировать кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро. Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти - нет денег", - написал Орбан в соцсети Х. Венгерский премьер подчеркнул, что "как только поставки нефти будут возобновлены", Будапешт "больше не будет препятствовать одобрению кредита", в обеспечении которого Венгрия не участвует..
