https://1prime.ru/20260419/proliv-869266737.html
Новый маршрут нефти через Турцию может обойти Ормузский пролив, пишут СМИ
Проект нефтепровода Басра–Джейхан может стать стратегическим решением для энергетической безопасности региона на фоне рисков в Ормузском проливе, пишет газета... | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T10:28+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868237734_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f149e8b70157512a2fa62732f10fa8b3.jpg
АНТАЛЬЯ, 19 апр — ПРАЙМ. Проект нефтепровода Басра–Джейхан может стать стратегическим решением для энергетической безопасности региона на фоне рисков в Ормузском проливе, пишет газета Hürriyet. Проект трубопровода Басра—Джейхан предполагает транспортировку нефти из южных месторождений Ирака (район Басры) через территорию страны к турецкому порту Джейхан на Средиземном море. Он рассматривается как альтернатива маршрутам через Ормузский пролив, подверженным геополитическим рискам. "Новый трубопровод может стать “золотой возможностью” как для Турции, так и для глобального энергорынка", — отмечает издание. Глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол указывает, что нестабильность в Ормузском проливе вынуждает искать альтернативные маршруты поставок нефти. По его оценке, проект транспортировки нефти из Ирака через Турцию способен одновременно решить несколько задач: обеспечить стабильный экспорт для Багдада, укрепить роль Анкары как энергетического хаба и повысить энергетическую безопасность Европы. Эксперт подчеркивает, что реализация проекта потребует политической координации между Турцией и Ираком, а также привлечения международного финансирования, в том числе со стороны европейских стран, заинтересованных в диверсификации поставок. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана с вечера субботы перекрыли Ормузский пролив, это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США, следует из заявления пресс-службы КСИР. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузскийпролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
https://1prime.ru/20260418/iran-869258957.html
https://1prime.ru/20260417/tseny-869240485.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/0c/868237734_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_13d9da0784395e6a37dbdc9a2649b911.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Hürriyet: нефтепровод Басра—Джейхан может стать стратегическим решением для региона