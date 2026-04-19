Глава Минэнерго: США продлили лицензию на нефть из России после встречи G20
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
Глава Минэнерго: США продлили лицензию на нефть из России после встречи G20
Глава Минэнерго: США продлили лицензию на нефть из России после встречи G20 - 19.04.2026, ПРАЙМ
Глава Минэнерго: США продлили лицензию на нефть из России после встречи G20
Решение США продлить лицензию на продажу нефти из РФ принято после встречи "Большой двадцатки" (G20) в Вашингтоне, где об этом просили остальные участники,... | 19.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-19T16:47+0300
2026-04-19T16:47+0300
ВАШИНГТОН, 19 апр – ПРАЙМ. Решение США продлить лицензию на продажу нефти из РФ принято после встречи "Большой двадцатки" (G20) в Вашингтоне, где об этом просили остальные участники, заявил глава американского минэнерго Крис Райт. "Здесь проходила конференция G20, к нам приехали банкиры со всего мира, которые, по сути, обращались с просьбами: "Мы хотим, чтобы цены на энергоносители оставались для нас низкими… Будьте конструктивны", - сообщил он в интервью телеканалу CNN на вопрос о продлении лицензии на продажи нефти из России. Райт добавил, что США в определенный момент вернут действие своего запрета на поставки российской нефти. Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
нефть, сша, рф, вашингтон, cnn
Энергетика, Нефть, США, РФ, ВАШИНГТОН, CNN
16:47 19.04.2026
 
Глава Минэнерго: США продлили лицензию на нефть из России после встречи G20

Райт: США продлили лицензию на продажу нефти из России после встречи G20

ВАШИНГТОН, 19 апр – ПРАЙМ. Решение США продлить лицензию на продажу нефти из РФ принято после встречи "Большой двадцатки" (G20) в Вашингтоне, где об этом просили остальные участники, заявил глава американского минэнерго Крис Райт.
"Здесь проходила конференция G20, к нам приехали банкиры со всего мира, которые, по сути, обращались с просьбами: "Мы хотим, чтобы цены на энергоносители оставались для нас низкими… Будьте конструктивны", - сообщил он в интервью телеканалу CNN на вопрос о продлении лицензии на продажи нефти из России.
Райт добавил, что США в определенный момент вернут действие своего запрета на поставки российской нефти.
Министерство финансов США в субботу сообщило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
