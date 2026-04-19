В США признали тяжелую правду о российском оружии в зоне СВО

Российские тяжелые огнеметные системы продолжают занимать важное место в боевых действиях в зоне СВО, пишет Military Watch Magazine. | 19.04.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Российские тяжелые огнеметные системы продолжают занимать важное место в боевых действиях в зоне СВО, пишет Military Watch Magazine."Российские ТОС привлекли к себе значительное внимание благодаря своим боевым характеристикам на поле боя в ходе конфликта на Украине", — говорится в материале.Как отмечает издание, важным этапом развития стала система ТОС-2 "Тосочка", отличающаяся большей мобильностью, меньшим весом и сниженными требованиями к обслуживанию.ТОС-2 "Тосочка" предназначена для уничтожения укреплений, зданий и легкобронированной техники. Она применяет неуправляемые реактивные снаряды с термобарическим и зажигательным оснащением и состоит на вооружении войск РХБЗ.Комплекс установлен на колесном шасси Урал-63704-0010 с бронированной кабиной. В Минобороны России подчеркивали его высокую огневую мощь, мобильность и дальность стрельбы до 20 километров.

