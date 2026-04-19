На Украине выступили с громким заявлением после произошедшего в Киеве - 19.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
На Украине выступили с громким заявлением после произошедшего в Киеве
На улицах Украины творится ужас из-за мобилизации, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X. | 19.04.2026, ПРАЙМ
12:35 19.04.2026
 
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. На улицах Украины творится ужас из-за мобилизации, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.
По ее словам, все, кого она знает, согласились бы на компромисс, чтобы достичь мира как можно скорее.
"На улицах Украины царит хаос. Недоверие к правительству растет с каждым днем", — написала она.

Так Мендель отреагировала на очередной случай насильственной мобилизации. В одном из городов сотрудники ТЦК попытались вытащить мужчину из его автомобиля — он попробовал уехать от них, но врезался в другую машину, а один из сотрудников ТЦК несколько раз выстрелил ему вслед.

В интернете широко распространены видео жестких действий представителей украинских военкоматов. На записях они увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
