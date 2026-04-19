На Украине выступили с громким заявлением после произошедшего в Киеве

На улицах Украины творится ужас из-за мобилизации, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X. | 19.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-19T12:35+0300

МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. На улицах Украины творится ужас из-за мобилизации, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель в соцсети X.По ее словам, все, кого она знает, согласились бы на компромисс, чтобы достичь мира как можно скорее."На улицах Украины царит хаос. Недоверие к правительству растет с каждым днем", — написала она.Так Мендель отреагировала на очередной случай насильственной мобилизации. В одном из городов сотрудники ТЦК попытались вытащить мужчину из его автомобиля — он попробовал уехать от них, но врезался в другую машину, а один из сотрудников ТЦК несколько раз выстрелил ему вслед.В интернете широко распространены видео жестких действий представителей украинских военкоматов. На записях они увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

2026

ru-RU

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

