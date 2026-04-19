Венесуэла впервые за семь лет получила доступ к мировой финансовой системе
2026-04-19T06:50+0300
КАРАКАС, 19 апр - ПРАЙМ. Выдача лицензий США трем венесуэльским банкам и Центральному банку страны впервые за семь лет открывает республике доступ к мировой финансовой системе, заявил РИА Новости депутат от партии "Родина для всех" Хуан Карлос Вальдес.
"Это очень выгодно для нас, поскольку открывает доступ к мировой финансовой системе, позволяя рассчитываться с международными поставщиками или осуществлять любые покупки за рубежом. Ранее для этого приходилось проводить множество транзакций с уплатой комиссий, что негативно сказывалось на частных импортёрах и увеличивало стоимость товаров", - сказал Вальдес.
США во вторник выдали лицензии, позволяющие проводить операции с американской финансовой системой, Центральному банку Венесуэлы (BCV), Банку Венесуэлы, Цифровому банку трудящихся и Банку казначейства. Санкции против них были введены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США в 2019 году во время первого президентского срока Дональда Трампа.
"Теперь импортёры смогут напрямую платить поставщикам, больше не нужно выплачивать комиссии через третьи страны", - отметил парламентарий, указав на возможное снижение стоимости импорта и сдерживающее влияние на инфляцию.
По данным Центробанка, инфляция в Венесуэле по итогам 2025 года составила 475%, а за первые три месяца текущего года - 71,8%, что делает стабилизацию финансовых операций одним из ключевых факторов для экономики.
"Это позволит создать достаточно благоприятные условия для инвестиций и роста производственного сектора, прежде всего энергетического", - добавил собеседник агентства.
США в марте разрешили государственной компании PDVSA напрямую поставлять нефть на американский и мировой рынки, а также сняли персональные санкции с уполномоченного президента Дельси Родригес.
Дипломатические отношения между США и Венесуэлой, разорванные в 2019 году, были восстановлены в марте, после чего стороны ведут переговоры по разблокированию активов и расширению сотрудничества в энергетической сфере.
