Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Названы крупнейшие российские вузы по числу бюджетных мест - 19.04.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260419/vuzy-869261618.html
Названы крупнейшие российские вузы по числу бюджетных мест
2026-04-19T02:31+0300
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Уральский федеральный университет, МГУ имени М.В. Ломоносова и Казанский федеральный университет возглавили топ-10 крупнейших российских вузов по числу бюджетных мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ. Согласно статистике ведомства, лидером по числу бюджетных мест является Уральский федеральный университет (30 тысяч мест). На втором месте - МГУ имени М.В. Ломоносова (23,5 тысячи), на третьем - Казанский (Приволжский) федеральный университет, где предусмотрено около 21 тысячи бюджетных мест. В первую пятерку также вошли МГТУ им. Н.Э. Баумана и Высшая школа экономики. В этих вузах предусмотрено 19,4 тысячи бюджетных мест. Кроме того, в топ-10 попали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет и МИРЭА. Они предлагают от 15,5 до 18,7 тысячи бюджетных мест. Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в вузах и колледжах страны увеличат количество бюджетных мест по востребованным для экономики направлениям.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
02:31 19.04.2026
 
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Уральский федеральный университет, МГУ имени М.В. Ломоносова и Казанский федеральный университет возглавили топ-10 крупнейших российских вузов по числу бюджетных мест, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Согласно статистике ведомства, лидером по числу бюджетных мест является Уральский федеральный университет (30 тысяч мест). На втором месте - МГУ имени М.В. Ломоносова (23,5 тысячи), на третьем - Казанский (Приволжский) федеральный университет, где предусмотрено около 21 тысячи бюджетных мест.
В первую пятерку также вошли МГТУ им. Н.Э. Баумана и Высшая школа экономики. В этих вузах предусмотрено 19,4 тысячи бюджетных мест.
Кроме того, в топ-10 попали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский федеральный университет, Южный федеральный университет, Донской государственный технический университет и МИРЭА. Они предлагают от 15,5 до 18,7 тысячи бюджетных мест.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что в вузах и колледжах страны увеличат количество бюджетных мест по востребованным для экономики направлениям.
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала