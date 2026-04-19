Экономист назвал золото переоцененным активом
Сейчас золото стало переоцененным активом, вкладываться в который простому инвестору поздно и невыгодно, заявил РИА Новости директор центра экономической...
2026-04-19T10:41+0300
МОСКВА, 19 апр - ПРАЙМ. Сейчас золото стало переоцененным активом, вкладываться в который простому инвестору поздно и невыгодно, заявил РИА Новости директор центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ, кандидат экономических наук Марсель Салихов. "Динамика цен на золото, которую мы наблюдаем сейчас, противоречит простой модели, что за войной следует рост цен на золото. Наоборот, с начала конфликта цены на золото снизились на 15-17%. Поэтому простая логика сейчас не работает. Золото сейчас - уже переоцененный актив, который уже вырос в цене более чем в два раза за последние три года", - отмечает Салихов. По его мнению простым инвесторам сейчас поздно и довольно рискованно вкладываться в золото. Оно не приносит доход само по себе, к примеру, как облигации или дивиденды от акций. "Для большинства инвесторов - это инструмент хеджирования, который должен показывать доходность, когда остальные активы находятся под давлением. Поэтому его доля обычно не превышает 5%", - добавил Салихов. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Президент США Дональд Трамп заявил в минувший четверг, что провел разговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и договорился о прекращении огня между странами на 10 дней. В пятницу глава МИД Ирана Аббас Аракчи в связи с перемирием в Ливане заявил, что проход всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на время прекращения огня.
