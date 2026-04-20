Российский рынок акций колеблется в умеренном плюсе - 20.04.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций колеблется в умеренном плюсе
Российский рынок акций колеблется в умеренном плюсе

Рынок акций РФ в основную торговую сессию понедельника колеблется в умеренном плюсе

МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника, как и в утреннюю, колеблется в умеренном плюсе, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 13.03 мск повышается на 0,18% относительно предыдущего закрытия, до 2 728,76 пункта.
В частности, заметно дорожают бумаги "Роснефти" (+2,5%), "Фосагро" (+1,5%), ВТБ (+1,3%), а в лидерах - ЮГК (+6,3%).
Росимущество заявило ранее в понедельник, что завершило оценку 67,2% акций этой золотодобывающей компании, совокупная оценочная рыночная стоимость активов составляет 162 миллиарда рублей, а торги с целью продажи госпакета ЮГК пройдут уже в начале мая.
Снижаются в цене акции "Циана" (-2,1%), "Норникеля" (-2%), "Русала" (-1,7%), "Аэрофлота" (-1,6%).
Индекс Мосбиржи может продолжить "проторговку" середины диапазона 2700-2800 пунктов, отмечает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Но в целом на неделю наш текущий взгляд на рынок акций позитивен. Мы пока не видим оснований для дальнейшего обвала нефтяных котировок, хотя и допускаем повышенную волатильности в нефти и "нефтянке", - добавляет он.
Кроме того, рассчитываем, что на первый план в ближайшие дни начнут выходить ожидания пятничного заседания Банка России. Мы ждем снижения ключевой ставки в пятницу и считаем, что это событие сможет оказать поддержку общерыночному "сантименту" в ближайшие дни, указывает Локтюхов.
Индекс Мосбиржи торгуется чуть ниже промежуточного уровня сопротивления 2750 пунктов, говорит Андрей Зацепин из компании "Алор брокер". "Не исключаем, что преграда будет пройдена, но драйверов для сильного роста рынка акций нет, индекс Мосбиржи не уйдет выше 2800. Так что поводов для увеличения доли акций в среднесрочных портфелях нет", - добавляет он.
 
