Итальянская Eni обсуждает экспорт газа из Венесуэлы с Respol и PDVSA
2026-04-20T21:47+0300
РИМ, 20 апр – РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni заявила, что обсуждает условия экспорта газа с месторождения Cardon IV на шельфе Венесуэлы с испанской энергетической компанией Respol и местной госкомпанией PDVSA. "Мы подтверждаем, что между компаниями Eni, Repsol и PDVSA ведутся переговоры относительно потенциала и условий экспорта газа с проекта Cardon IV", - сообщила компания в ответ на запрос РИА Новости. Детали проекта еще не согласованы между сторонами, отметили в Eni. Eni и Repsol совместно владеют блоком Cardon IV на газовом месторождении Перла. По данным итальянской компании, это одно из крупнейших месторождений на шельфе в Латинской Америке. Запасы газа на нем составляют 17 триллионов кубических футов, что соответствует 3,1 миллиардам баррелей нефтяного эквивалента.
https://1prime.ru/20260419/venesuela-869263563.html
