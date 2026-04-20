Итальянская Eni обсуждает экспорт газа из Венесуэлы с Respol и PDVSA - 20.04.2026, ПРАЙМ
Итальянская Eni обсуждает экспорт газа из Венесуэлы с Respol и PDVSA
2026-04-20T21:47+0300
нефть
газ
венесуэла
латинская америка
eni
pdvsa
repsol
21:47 20.04.2026
 
Итальянская Eni обсуждает экспорт газа из Венесуэлы с Respol и PDVSA

Итальянская Eni обсуждает экспорт газа из Венесуэлы с испанской Respol и местной PDVSA

РИМ, 20 апр – РИА Новости. Итальянская нефтегазовая группа Eni заявила, что обсуждает условия экспорта газа с месторождения Cardon IV на шельфе Венесуэлы с испанской энергетической компанией Respol и местной госкомпанией PDVSA.
"Мы подтверждаем, что между компаниями Eni, Repsol и PDVSA ведутся переговоры относительно потенциала и условий экспорта газа с проекта Cardon IV", - сообщила компания в ответ на запрос РИА Новости. Детали проекта еще не согласованы между сторонами, отметили в Eni.
Eni и Repsol совместно владеют блоком Cardon IV на газовом месторождении Перла. По данным итальянской компании, это одно из крупнейших месторождений на шельфе в Латинской Америке. Запасы газа на нем составляют 17 триллионов кубических футов, что соответствует 3,1 миллиардам баррелей нефтяного эквивалента.
