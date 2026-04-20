https://1prime.ru/20260420/kantsler-869278405.html

Канцлер Германии созовет совет безопасности из-за ситуации с топливом

Канцлер Германии созовет совет безопасности из-за ситуации с топливом - 20.04.2026, ПРАЙМ

Канцлер Германии созовет совет безопасности из-за ситуации с топливом

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен созвать в ближайшее время Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом в Германии, включая авиакеросин,... | 20.04.2026, ПРАЙМ

2026-04-20T00:21+0300

2026-04-20T00:21+0300

2026-04-20T01:01+0300

энергетика

мировая экономика

экономика

германия

ближний восток

ормузский пролив

фридрих мерц

фатих бироль

spiegel

мэа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869278405.jpg?1776636105

БЕРЛИН, 20 апр - ПРАЙМ. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц намерен созвать в ближайшее время Национальный совет безопасности для обсуждения ситуации с топливом в Германии, включая авиакеросин, из-за эскалации на Ближнем Востоке. "В ближайшее время мы созовем заседание Национального совета безопасности, посвященное вопросам обеспечения снабжения (топливом - ред.)", - приводит слова Мерца на открытии ярмарки в Ганновере журнал Spiegel. Мерц отдельно сообщил о снабжении Германии авиакеросином, отметив, что ситуация складывается напряженная, однако поставки, по его словам, обеспечены. "На случай обострения ситуации мы готовы принять меры", - заверил он. Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в четверг, что у Европы осталось всего около шести недель до того, как закончатся запасы авиационного топлива. По его словам, если экспорт нефти через Ормузский пролив не возобновится, авиакомпании вскоре могут начать отменять рейсы. Сейчас пролив снова заблокирован из-за конфликта на Ближнем Востоке. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.

германия

ближний восток

ормузский пролив

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, германия, ближний восток, ормузский пролив, фридрих мерц, фатих бироль, spiegel, мэа