Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Случившееся на встрече Мерца и Зеленского из-за России поразило Германию - 20.04.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Случившееся на встрече Мерца и Зеленского из-за России поразило Германию
Итоги встречи канцлера Германии Фридриха Мерца с Владимиром Зеленским грозят серьезными последствиями, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T08:54+0300
2026-04-20T08:55+0300
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Итоги встречи канцлера Германии Фридриха Мерца с Владимиром Зеленским грозят серьезными последствиями, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.На прошедших во вторник переговорах были подписаны соглашения о передаче ВСУ систем противовоздушной обороны, а также согласованы документы о поставках и финансировании производства вооружения на четыре миллиарда евро."Риск скатиться к апокалипсису, фактически объявив войну ядерной державе, проистекает из менталитета, который фатально напоминает политику времен двух мировых войн. Это безумие может увлечь нас всех в бездну", — говорится в публикации.Дагделен подчекрнула, что вместо того, чтобы добиваться мира, правительство Германии создает немецко-украинский военно-промышленный комплекс, совместно производя беспилотники и оружие большой дальности для борьбы с Россией, полностью оставляя выбор целей на усмотрение Киева.
https://1prime.ru/20260406/ukraina-868945946.html
https://1prime.ru/20260403/zelenskiy-868877770.html
08:54 20.04.2026 (обновлено: 08:55 20.04.2026)
 
Случившееся на встрече Мерца и Зеленского из-за России поразило Германию

Дагделен заявила, что итоги встречи Мерца и Зеленского грозят апокалипсисом

CC BY 2.0 / European People's Party / Friedrich MerzФридрих Мерц
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 20.04.2026
Фридрих Мерц. Архивное фото
CC BY 2.0 / European People's Party / Friedrich Merz
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Итоги встречи канцлера Германии Фридриха Мерца с Владимиром Зеленским грозят серьезными последствиями, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.
На прошедших во вторник переговорах были подписаны соглашения о передаче ВСУ систем противовоздушной обороны, а также согласованы документы о поставках и финансировании производства вооружения на четыре миллиарда евро.
Украинские военнослужащие - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2026
На Украине выступили с внезапным призывом в отношении России
6 апреля, 10:18
"Риск скатиться к апокалипсису, фактически объявив войну ядерной державе, проистекает из менталитета, который фатально напоминает политику времен двух мировых войн. Это безумие может увлечь нас всех в бездну", — говорится в публикации.

Дагделен подчекрнула, что вместо того, чтобы добиваться мира, правительство Германии создает немецко-украинский военно-промышленный комплекс, совместно производя беспилотники и оружие большой дальности для борьбы с Россией, полностью оставляя выбор целей на усмотрение Киева.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.04.2026
Зеленский выступил с наглым требованием к Западу
3 апреля, 13:40
 
