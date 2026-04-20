Случившееся на встрече Мерца и Зеленского из-за России поразило Германию
Итоги встречи канцлера Германии Фридриха Мерца с Владимиром Зеленским грозят серьезными последствиями, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз... | 20.04.2026, ПРАЙМ
2026-04-20T08:54+0300
МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Итоги встречи канцлера Германии Фридриха Мерца с Владимиром Зеленским грозят серьезными последствиями, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.На прошедших во вторник переговорах были подписаны соглашения о передаче ВСУ систем противовоздушной обороны, а также согласованы документы о поставках и финансировании производства вооружения на четыре миллиарда евро."Риск скатиться к апокалипсису, фактически объявив войну ядерной державе, проистекает из менталитета, который фатально напоминает политику времен двух мировых войн. Это безумие может увлечь нас всех в бездну", — говорится в публикации.Дагделен подчекрнула, что вместо того, чтобы добиваться мира, правительство Германии создает немецко-украинский военно-промышленный комплекс, совместно производя беспилотники и оружие большой дальности для борьбы с Россией, полностью оставляя выбор целей на усмотрение Киева.
